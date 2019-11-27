Журналистские организации осудили закон о физлицах-"иноагентах"

Десять международных журналистских и правозащитных организаций, в числе которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортёры без границ" и Комитет защиты журналистов, призвали власти России отказаться от принятия поправок к закону о "СМИ – иностранных агентах", согласно которым "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица.

Поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации и сейчас ожидают подписи президента.

В заявлении говорится, что новые меры, которые, помимо прочего, предусматривают распространение на журналистов высоких штрафов за несоответствие закону, являются непропорционально жёсткими даже в контексте закона о "СМИ – иностранных агентах", который сам по себе ограничивает свободу прессы в России. Новые меры властей названы очередным шагом на пути ограничения деятельности свободных и независимых СМИ в России.

Законопроект предполагает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. Такая формулировка позволяет предположить, что закон может быть применён, например, к людям, которые репостят сообщения СМИ, признанных "иностранными агентами", в социальных сетях.

Авторы инициативы говорят, что закон будет применяться избирательно, и определять, кто войдёт в список "агентов", будут Минюст совместно с МИДом. Критерии этого не ясны.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай в этой связи заявлял, что принятые Государственной думой России поправки к закону "о средствах массовой информации – иностранных агентах" входят в число "опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ" и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".