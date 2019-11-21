Президент РСЕ/РС прокомментировал закон о физлицах-"иноагентах"

Принятые Госдумой России в четверг поправки к закону "о СМИ – иностранных агентах" входят в число "опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ", и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только ту информацию, которая одобрена Кремлём". Об этом заявил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.

"В своём стремлении повлиять на жизнь и безопасность конкретных журналистов этот закон напоминает о самых тёмных временах из прошлого России", – добавил он. Президент медиакорпорации подчеркнул, что по мере получения разъяснений практических последствий закона будут сделаны новые заявления.

Ранее ​Джейми Флай назвал действия российских властей ​по отношению к работающим в России иностранным СМИ "политически мотивированными". "Это попытка заставить замолчать независимые медиа в России и лишить аудиторию доступа к информации, которая не находится под контролем Кремля, – говорилось в его заявлении. – Законы США гарантируют РСЕ/РC редакционную независимость. Любые предположения о том, что мы или наши журналисты являются агентами любого правительства, являются ложными".

Государственная дума приняла законопроект, который, в частности, позволяет признавать "иностранными агентами" физических лиц, в третьем, окончательном чтении. Документ поддержали 311 депутатов, четверо воздержались.​

Поправки предполагают, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, уточнял, что "если физическое лицо пишет или распространяет материалы о культуре, спорте или музыке, то такого рода сотрудничество вряд ли может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов". А вот если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски подобного включения достаточно велики. В каждом конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом.

Чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.