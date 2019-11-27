Мосгордума не приняла поправку об очистке радиоактивной свалки в Москве, сообщил один из авторов поправки, депутат столичного парламента Павел Тарасов.

"За" проголосовали только 17 депутатов из 45. Для принятия поправки требовалось 23 голоса. При этом, как отмечает депутат Тарасов, в голосовании принял участие лишь 21 депутат – остальные, по его словам, "где-то гуляли".

Тарасов также подчеркнул, что против поправки проголосовали депутаты Соловьёв и Яндиев, которых во время выборов в Мосгордуму прошедшим летом поддержали незарегистрированные кандидаты от оппозиции.