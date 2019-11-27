Мосгордума не приняла поправку об очистке радиоактивной свалки в Москве, сообщил один из авторов поправки, депутат столичного парламента Павел Тарасов.
"За" проголосовали только 17 депутатов из 45. Для принятия поправки требовалось 23 голоса. При этом, как отмечает депутат Тарасов, в голосовании принял участие лишь 21 депутат – остальные, по его словам, "где-то гуляли".
Тарасов также подчеркнул, что против поправки проголосовали депутаты Соловьёв и Яндиев, которых во время выборов в Мосгордуму прошедшим летом поддержали незарегистрированные кандидаты от оппозиции.
- Группа депутатов Мосгордумы предлагала выделить из бюджета 10 миллиардов рублей на полный вывоз радиоактивных отходов с территории Московского завода полиметаллов недалеко от музея-заповедника Коломенское. Правительство Москвы собирается построить в этом районе новую скоростную магистраль.Летом экологические активисты зафиксировали там 15-кратное превышение допустимого радиационного фона. По расчётам экологов, при строительстве трассы могильник ядерных отходов завода полиметаллов будет неизбежно затронут, в окружающую среду могут попасть радиоактивные вещества, способные нанести существенный вред здоровью москвичей. Активисты российского Greenpeace потребовали остановить строительство.
- В свою очередь исполняющий обязанности декана химфака МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Степан Калмыков заявлял, что "судя по цифрам, которые озвучены, риски для здоровья и смерти ничтожны, особенно если сравнивать их с рисками от курения или от того, что человек вдыхает выхлопные газы автомобилей". При этом он отметил, что от факторов, которые потенциально могут повлиять на здоровье, пусть и в очень незначительной степени, нужно всё равно избавляться. "Если что-то превышает норму, это должно быть устранено и очищено", – резюмировал Калмыков.