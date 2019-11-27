Уехавшего из России обвиняемого по "Болотному делу" могут осудить заочно

Следственный комитет обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с просьбой заочно рассмотреть уголовное дело Дмитрия Бученкова, обвиняемого в насилии над полицейскими во время акции оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сам Бученков в 2017 году уехал из России и получил политическое убежище в Литве.

В Замоскворецком суде уточнили, что дело в отношении Бученкова, которое было приостановлено после его отъезда, возобновили 22 ноября. Обвиняемый находится в международном розыске.

Анархиста Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года – спустя более чем три года после митинга, на котором он якобы распылил в сторону полицейских перцовый баллончик, а также ударил нескольких из них. Обвиняемого поместили под домашний арест. Кроме применения насилия ему вменили участие в массовых беспорядках. Бученкову грозило наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В качестве доказательства вины анархиста следствие показало фото и видео, на которых якобы он запечатлён. Сам Бученков доказывал, что 6 мая 2012 года его вообще не было в Москве, а на кадрах, предоставленных следствием, – совсем другой человек.

В ноябре 2017 года Бученков не пришёл на очередное заседание по своему уголовному делу. Позднее он сообщил, что покинул Россию, поскольку не сомневался в том, что его дело носит политический характер и обвинительный приговор по нему неизбежен.