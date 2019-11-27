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Вероятной причиной массовой гибели птиц в Карелии являются реагенты

Мёртвые птицы в Сегеже

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Причиной массовой гибели птиц в карельском городе Сегежа является остановка сердца. Специалисты предполагают, что птицы отравились хлоридом натрия - основным компонентом поваренной соли, которая, в свою очередь, содержалась в антигололедных реагентах. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что взаимосвязь между гибелью птиц и работой Сегежского целлюлозно-бумажного комбината не найдена. Одновременно с этим Парфенчиков сообщил, что по предварительным результатам исследования Росприроднадзора, на котлах комбината зафиксировано превышение выбросов сероводорода, бензапирена и метилмеркаптана, но окончательный анализ замеров ещё не завершен.

В середине ноября жители Сегежи пожаловались в социальных сетях на то, что город накрыло "странным туманом" и "жёлтым снегом". Также они опубликовали множество фотографий птиц, которые стали падать замертво.

Жители обвинили в случившемся Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявил об экологической катастрофе, сравнимой "с происходящим в газовой камере".

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. В администрации Сегежи заявили, что "в период с 11 ноября всплеска обращений граждан об ухудшении здоровья не фиксировалось".

20 ноября в Минприроды Карелии сообщили, что патологоанатомическое обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в их печени. При этом Россельхознадзор Карелии выявил у мертвых птиц ДНК возбудителя орнитоза.

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