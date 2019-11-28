Следственный комитет назвал деятельность ЧВК "Е.Н.О.Т." преступной

Следственный комитет России назвал преступной деятельность региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (также известна как частная военная компания "Е.Н.О.Т."). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Её участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. При этом следствие считает, что наёмники ЧВК действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоров Александра Мрищука и Антона Барякшева. Их подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, банды, а также разбоев и краж.

По данным следствия, сотрудники ФСБ и следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте привлекали бойцов ЧВК "Е.Н.О.Т.". к оперативной работе, а также к "решению силовых вопросов". В частности, для проведения обысков, в ходе которых они похищали ценные вещи. Так, один из эпизодов уголовного дела касается хищения денег и ценностей на сумму почти в пять миллионов рублей при обысках в декабре 2016 года у подозреваемых в неуплате таможенных платежей. Кроме того, участники ЧВК во главе с её лидером Романом Теленкевичем проходят по делу о вымогательстве в Туапсе. Они признали свою вину, заявив о причастности к делу московских сотрудников ФСБ.

Майоры Мрищук и Барякшев в октябре были арестованы по ходатайству краснодарского управления СК. Однако позже Мрищука освободили из СИЗО из-за выявленных процессуальных нарушений, а арест Барякшева продлевать не стали.

При этом газета добавляет, что хотя расследование ведется в Краснодарском крае, больше всего преступлений, как считают в СК, члены ЧВК "Е.Н.О.Т." совершили в Москве.

По данным из открытых источников, члены "Е.Н.О.Т." отличились в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при так называемом присоединении Крыма к России. Сами участники организации отмечали, что это были не боевые, а гуманитарные операции, но при этом на фото и видеозаписях запечатлены в основном в камуфляже с различным оружием, пишет "Коммерсантъ".