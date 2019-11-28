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Следственный комитет назвал деятельность ЧВК "Е.Н.О.Т." преступной

Бойцы ЧВК "Е.Н.О.Т." в Донбассе

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Следственный комитет России назвал преступной деятельность региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (также известна как частная военная компания "Е.Н.О.Т."). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Её участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. При этом следствие считает, что наёмники ЧВК действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоров Александра Мрищука и Антона Барякшева. Их подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, банды, а также разбоев и краж.

По данным следствия, сотрудники ФСБ и следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте привлекали бойцов ЧВК "Е.Н.О.Т.". к оперативной работе, а также к "решению силовых вопросов". В частности, для проведения обысков, в ходе которых они похищали ценные вещи. Так, один из эпизодов уголовного дела касается хищения денег и ценностей на сумму почти в пять миллионов рублей при обысках в декабре 2016 года у подозреваемых в неуплате таможенных платежей. Кроме того, участники ЧВК во главе с её лидером Романом Теленкевичем проходят по делу о вымогательстве в Туапсе. Они признали свою вину, заявив о причастности к делу московских сотрудников ФСБ.

Майоры Мрищук и Барякшев в октябре были арестованы по ходатайству краснодарского управления СК. Однако позже Мрищука освободили из СИЗО из-за выявленных процессуальных нарушений, а арест Барякшева продлевать не стали.

При этом газета добавляет, что хотя расследование ведется в Краснодарском крае, больше всего преступлений, как считают в СК, члены ЧВК "Е.Н.О.Т." совершили в Москве.

По данным из открытых источников, члены "Е.Н.О.Т." отличились в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при так называемом присоединении Крыма к России. Сами участники организации отмечали, что это были не боевые, а гуманитарные операции, но при этом на фото и видеозаписях запечатлены в основном в камуфляже с различным оружием, пишет "Коммерсантъ".

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