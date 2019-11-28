Украина оценила ущерб, причиненный Россией кораблям, которые были захвачены в Керченском проливе год назад и недавно возвращены украинской стороне, в 2,3 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению, заявил украинский дипломат. По словам Лоссовского, на кораблях "присутствуют признаки мародерства" — там полностью или частично снято вооружение, также отсутствует навигационное оборудование, средства связи, боеприпасы и другое имущество.
18 ноября Россия передала Украине и захваченные российскими пограничниками год назад в Керченском проливе украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, осмотрев их, заявил, что катера не на ходу, так как россияне их "угробили", похитив не только боеприпасы, но и оборудование, и даже сантехнику, включая унитазы.
В ответ ФСБ России опубликовал видео процесса передачи судов. Представители украинской стороны никаких претензий об их состоянии не высказывают. Также на кадрах в одном из помещений виден белый унитаз.
Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра кораблей в порту города Очаков заявил, что обратится к России с требованием вернуть пропавшее оборудование и вооружение с украинских кораблей. Зеленский вновь поднял этот вопрос в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября.
- 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России "актом агрессии". Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в "незаконном пересечении границы". Им грозило до 6 лет лишения свободы.
- В сентябре этого года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключёнными и арестованными между Украиной и Россией. Позже Россия передала Украине и захваченные корабли.
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