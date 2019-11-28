Глава ОКР не видит угроз для участия сборной России в Играх в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что угроз для участия российских спортсменов в Играх в Токио в 2020 году нет. Россия полноценно готовится к участию в них, формируя команду, в составе которой российские олимпийцы будут защищать честь страны, сказал Поздняков в четверг на Олимпийском собрании в Москве.

По его словам, сейчас к ОКР нет никаких претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета. В то же время, комментируя рекомендацию комитета соответствия ВАДА, отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, он назвал недопустимым предложение применить санкции в отношении руководителей Олимпийского комитета России. Он также считает "неуклюжей" попытку привлечь к ответственности российских спортсменов, непричастных к допингу.