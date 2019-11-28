Глава ОКР не видит угроз для участия сборной России в Играх в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что угроз для участия российских спортсменов в Играх в Токио в 2020 году нет. Россия полноценно готовится к участию в них, формируя команду, в составе которой российские олимпийцы будут защищать честь страны, сказал Поздняков в четверг на Олимпийском собрании в Москве.
По его словам, сейчас к ОКР нет никаких претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного олимпийского комитета. В то же время, комментируя рекомендацию комитета соответствия ВАДА, отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, он назвал недопустимым предложение применить санкции в отношении руководителей Олимпийского комитета России. Он также считает "неуклюжей" попытку привлечь к ответственности российских спортсменов, непричастных к допингу.
- 25 ноября Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года. Если эти рекомендации будут приняты, представители Олимпийского комитета России и российские чиновники не смогут занимать никаких должностей ни в одной организации – подписанте кодекса ВАДА, не смогут посещать в течение четырёх лет Олимпийские игры и чемпионаты мира.
- Кроме того, в течение четырёх лет российский флаг нельзя будет поднимать ни на каких соревнованиях, а российские спортсмены и их персонал смогут участвовать в них только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. При этом представлять свою страну официально они всё равно не смогут.
- В Международном олимпийском комитете заявили, что поддержат самые жёсткие санкции в отношении России, включая отстранение сборной от Олимпийских игр.
- Новые махинации с допинговыми пробами российских спортсменов вскрылись в январе этого года, когда ВАДА получила из московской лаборатории базу данных. Специалисты ассоциации обнаружили, что в ней отсутствуют сотни потенциальных положительных проб.
- Изменения в базе, по мнению экспертов ВАДА, были сделаны в период с 2016 по 2019 год, то есть уже после публикации доклада Макларена о допинговых махинациях России на Олимпийских играх в Сочи.
- Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет.Из-за него российская сборная не была допущена к Играм 2016 года. Российские власти признают проблему, но отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.
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