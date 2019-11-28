Сумма штрафов для "Мемориала" превысила 2 миллиона рублей

Сумма штрафов для "Международного мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" по закону об "иностранных агентах" превысила два миллиона рублей. Сегодня Тверской районный суд взыскал 600 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки "иноагента" на сайте и в инстаграме проекта "Это прямо здесь".

Юрист правозащитной организации Наталья Морозова заявила "Медиазоне", что за три года работы проекта "Это прямо здесь" Минюст ни разу не указал на необходимость ставить маркировку на его странице и в инстаграме.

Ранее на этой неделе Тверской суд трижды оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского по статье о нарушении закона об "иностранных агентах". Поводом тоже стали сайт и инстаграм-аккаунт проекта "Это прямо здесь", а также страница ингушского представительства "Мемориала" в Твиттере.

Адвокат отмечал, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах "Мемориала" и на страницах в YouTube и Facebook, а маркировать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости – они используются только для продвижения и анонсирования материалов. Но в Роскомнадзоре считают, что соцсети – отдельные информационные ресурсы, поэтому нужно маркировать каждую публикацию.

На сегодняшний день рассмотрено 11 из 20 исков к структурам "Мемориала" по закону об "иностранных агентах". Жалобы в Роскомнадзор поступили из управления ФСБ Ингушетии.