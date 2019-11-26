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Политика

"Это сведение счетов". "Мемориал" против ингушского ФСБ

Ян Рачинский

Тверской суд Москвы 25 ноября три раза за день оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского по статье о нарушении закона "Об иностранных агентах". Третий протокол в отношении Рачинского был составлен Роскомнадзором из-за того, что на сайте проекта "Это прямо здесь" общества "Мемориал" не было маркировки иностранного агента. В интервью Радио Свобода Рачинский сообщил, что протоколы составлены по заявлению Управления ФСБ по Ингушетии и, по сути, являются местью за то, что "Мемориал" предает гласности ситуацию в республике.

Еще по двум протоколам, которые Тверской суд рассмотрел в понедельник, главу "Мемориала" оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" на странице ингушского представительства "Мемориала" в Twitter и на ту же сумму – за отсутствие маркировки на странице проекта "Это прямо здесь" в Instagram.

Глава международного общества "Мемориал" Ян Рачинский рассказал Радио Свобода, что в ближайшее время намерен обжаловать решение Тверского суда, оштрафовавшего его за нарушение закона "Об иностранных агентах":

– Это наша обычная практика, мы всегда стараемся исчерпать возможности в российских судах, прежде чем искать правды в международных инстанциях. Это рутинная процедура. Часть протоколов только рассмотрена, пока еще меньше половины.

–​ Три штрафа за день –​ это слишком даже для Тверского суда Москвы. Чем вызвана такая активность?

Видимо, это такая форма сведения счетов при неимении более содержательных аргументов


– Там продолжается рассмотрение протоколов, составленных по кляузам Управления ФСБ Ингушетии. Видимо, это такая форма сведения счетов при неимении более содержательных аргументов. Как я понимаю, силовикам Ингушетии не нравится, что информация о происходящем в республике становится достоянием гласности, а это происходит в значительной степени благодаря деятельности правозащитного центра "Мемориал". На прошлой неделе была пресс-конференция по поводу происходящего в Ингушетии, и это, по всей видимости, связано.

–​ Насколько я понимаю, вас пытаются заставить маркировать даже публикации в социальных сетях. Это вообще возможно сделать? Вы будете как-то заострять на этом свое внимание?

Закон – это механизм репрессий, практически ничем не ограниченных


– Вообще говоря, закон "Об иностранных агентах" изначально сознательно написан так, чтобы его можно было применить к чему угодно и когда угодно. Это механизм репрессий, практически ничем не ограниченных. Как далеко и широко будет применяться закон, заранее предсказать было трудно, и в общем на социальные сети мы не обращали внимания, не считали их отдельным средством распространения информации. Все-таки наша информация более масштабного формата, чем позволяют большинство социальных сетей. Но поскольку суд постановил так, мы, по всей видимости, представим информацию о действиях Минюста, о том, что именно Минюст внес нашу организацию в этот самый реестр, и это больше характеризует Минюст, чем нас.

Ян Рачинский
Ян Рачинский

–​ Почему российская власть травит и не дает работать многим российским независимым, неправительственным правозащитным организациям, в том числе и "Мемориалу"? В чем ваша опасность для России, по их мнению?

Это свидетельствует о слабости власти, ее неготовности к дискуссии


– Это касается теперь не только правозащитных организаций, в список иностранных агентов попали многие СМИ. На мой взгляд, это однозначно свидетельствует о слабости власти, ее неготовности к дискуссии. Это уход от обсуждения проблем по существу. Никакой другой функции у этого закона нет. Думаю, гораздо охотнее они ввели бы цензуру, но это прямо запрещено конституцией, поэтому они пытаются с нами бороться вот таким способом. Кое-что им удается, некоторые организации вынуждены были закрыться. Но, тем не менее, еще остается достаточно независимых организаций, которые будут говорить открыто не только о защите прав россиян, но и о других проблемах отечественной жизни.

–​ В ближайшее время в России хотят принять закон, разрешающий объявлять "иностранными агентами" обычных людей, физические лица. Для чего это делается и к чему может привести?

Поразительно, как безграмотны люди, написавшие этот закон


– Это расширение той же позиции, попытка подавить независимое мнение. Закон абсолютно абсурдный, потому что в соответствии с ним можно объявить "иноагентом" любого человека, получившего гонорар за статью, опубликованную за рубежом. Поразительно, до какой степени безграмотны люди, написавшие этот закон. Когда сменится власть, я думаю, что этих людей надо будет держать вдалеке от любого законотворчества, потому что их квалификация просто феноменально низкая, – полагает глава международного общества "Мемориал" Ян Рачинский.

Ранее юристы "Мемориала" отмечали, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах "Мемориала" и на страницах в YouTube и Facebook, а маркировать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости – они используются только для продвижения и анонсирования материалов. Но в Роскомнадзоре считают, что соцсети – отдельные информационные ресурсы, поэтому нужно маркировать каждую публикацию.

Всего в отношении правозащитного центра "Мемориал" и международного "Мемориала" на сегодняшний день составлено 20 административных протоколов. Все они связаны с отсутствием маркировки "иностранного агента" на девяти ресурсах организации, включая сайты и страницы в социальных сетях.

Сотрудники "Мемориала"
Сотрудники "Мемориала"

Как и в случае с предыдущими административными делами, жалобы в Роскомнадзор поступили из управления ФСБ Ингушетии. По поводу страницы во "ВКонтакте" оно также направлено в республиканскую прокуратуру. На одном из заседаний защита "Мемориала" подчеркнула, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве “иностранного агента” является унизительной. "Мемориал" осуществляет деятельность во благо граждан России, заявили в организации.

Закон "Об иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

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