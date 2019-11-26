"Это сведение счетов". "Мемориал" против ингушского ФСБ

Тверской суд Москвы 25 ноября три раза за день оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества "Мемориал" Яна Рачинского по статье о нарушении закона "Об иностранных агентах". Третий протокол в отношении Рачинского был составлен Роскомнадзором из-за того, что на сайте проекта "Это прямо здесь" общества "Мемориал" не было маркировки иностранного агента. В интервью Радио Свобода Рачинский сообщил, что протоколы составлены по заявлению Управления ФСБ по Ингушетии и, по сути, являются местью за то, что "Мемориал" предает гласности ситуацию в республике.

Еще по двум протоколам, которые Тверской суд рассмотрел в понедельник, главу "Мемориала" оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" на странице ингушского представительства "Мемориала" в Twitter и на ту же сумму – за отсутствие маркировки на странице проекта "Это прямо здесь" в Instagram.

Глава международного общества "Мемориал" Ян Рачинский рассказал Радио Свобода, что в ближайшее время намерен обжаловать решение Тверского суда, оштрафовавшего его за нарушение закона "Об иностранных агентах":

– Это наша обычная практика, мы всегда стараемся исчерпать возможности в российских судах, прежде чем искать правды в международных инстанциях. Это рутинная процедура. Часть протоколов только рассмотрена, пока еще меньше половины.

–​ Три штрафа за день –​ это слишком даже для Тверского суда Москвы. Чем вызвана такая активность?

Видимо, это такая форма сведения счетов при неимении более содержательных аргументов



– Там продолжается рассмотрение протоколов, составленных по кляузам Управления ФСБ Ингушетии. Видимо, это такая форма сведения счетов при неимении более содержательных аргументов. Как я понимаю, силовикам Ингушетии не нравится, что информация о происходящем в республике становится достоянием гласности, а это происходит в значительной степени благодаря деятельности правозащитного центра "Мемориал". На прошлой неделе была пресс-конференция по поводу происходящего в Ингушетии, и это, по всей видимости, связано.

–​ Насколько я понимаю, вас пытаются заставить маркировать даже публикации в социальных сетях. Это вообще возможно сделать? Вы будете как-то заострять на этом свое внимание?

Закон – это механизм репрессий, практически ничем не ограниченных



– Вообще говоря, закон "Об иностранных агентах" изначально сознательно написан так, чтобы его можно было применить к чему угодно и когда угодно. Это механизм репрессий, практически ничем не ограниченных. Как далеко и широко будет применяться закон, заранее предсказать было трудно, и в общем на социальные сети мы не обращали внимания, не считали их отдельным средством распространения информации. Все-таки наша информация более масштабного формата, чем позволяют большинство социальных сетей. Но поскольку суд постановил так, мы, по всей видимости, представим информацию о действиях Минюста, о том, что именно Минюст внес нашу организацию в этот самый реестр, и это больше характеризует Минюст, чем нас.

–​ Почему российская власть травит и не дает работать многим российским независимым, неправительственным правозащитным организациям, в том числе и "Мемориалу"? В чем ваша опасность для России, по их мнению?

Это свидетельствует о слабости власти, ее неготовности к дискуссии



– Это касается теперь не только правозащитных организаций, в список иностранных агентов попали многие СМИ. На мой взгляд, это однозначно свидетельствует о слабости власти, ее неготовности к дискуссии. Это уход от обсуждения проблем по существу. Никакой другой функции у этого закона нет. Думаю, гораздо охотнее они ввели бы цензуру, но это прямо запрещено конституцией, поэтому они пытаются с нами бороться вот таким способом. Кое-что им удается, некоторые организации вынуждены были закрыться. Но, тем не менее, еще остается достаточно независимых организаций, которые будут говорить открыто не только о защите прав россиян, но и о других проблемах отечественной жизни.

–​ В ближайшее время в России хотят принять закон, разрешающий объявлять "иностранными агентами" обычных людей, физические лица. Для чего это делается и к чему может привести?

Поразительно, как безграмотны люди, написавшие этот закон



– Это расширение той же позиции, попытка подавить независимое мнение. Закон абсолютно абсурдный, потому что в соответствии с ним можно объявить "иноагентом" любого человека, получившего гонорар за статью, опубликованную за рубежом. Поразительно, до какой степени безграмотны люди, написавшие этот закон. Когда сменится власть, я думаю, что этих людей надо будет держать вдалеке от любого законотворчества, потому что их квалификация просто феноменально низкая, – полагает глава международного общества "Мемориал" Ян Рачинский.

Ранее юристы "Мемориала" отмечали, что правонарушений со стороны организации нет, поскольку маркировка иностранного агента есть на сайтах "Мемориала" и на страницах в YouTube и Facebook, а маркировать каждую публикацию в соцсетях нет необходимости – они используются только для продвижения и анонсирования материалов. Но в Роскомнадзоре считают, что соцсети – отдельные информационные ресурсы, поэтому нужно маркировать каждую публикацию.

Всего в отношении правозащитного центра "Мемориал" и международного "Мемориала" на сегодняшний день составлено 20 административных протоколов. Все они связаны с отсутствием маркировки "иностранного агента" на девяти ресурсах организации, включая сайты и страницы в социальных сетях.

Как и в случае с предыдущими административными делами, жалобы в Роскомнадзор поступили из управления ФСБ Ингушетии. По поводу страницы во "ВКонтакте" оно также направлено в республиканскую прокуратуру. На одном из заседаний защита "Мемориала" подчеркнула, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве “иностранного агента” является унизительной. "Мемориал" осуществляет деятельность во благо граждан России, заявили в организации.

Закон "Об иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.