Раскол среди депутатов

Депутаты Мосгордумы седьмого созыва в среду, 27 ноября, приняли бюджет Москвы. За проголосовали 35 депутатов, против – семь, двое воздержались. Голоса против отдали в том числе пятеро депутатов от КПРФ (всего в МГД 13 человек из КПРФ), несмотря на решение бюро горкома партии (МГК КПРФ) поддержать бюджет в целом или воздержаться. Коммунист Дмитрий Локтев, который накануне опубликовал в социальных сетях внутренний документ партии, не принимал участия в голосовании.

25 ноября Локтев опубликовал постановление бюро МГК КПРФ, в котором его секретарь Валерий Рашкин рекомендует депутатам фракции голосовать за принятие бюджета в третьем чтении, а при наличии индивидуальных позиций – воздержаться по согласованию с бюро. Рашкин мотивировал это тем, что отношения городских властей и КПРФ улучшились после увеличения численности фракции до 13 человек. Дмитрий Локтев назвал это "мерзким сговором", однако позднее запись удалил. Пятеро коммунистов – Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин – проголосовали против.

Бюджет поддержали руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин и член фракции "Моя Москва" Роман Бабаян, а также депутат "Яблока" Сергей Митрохин. От голосования воздержались депутаты "Яблока" Евгений Бунимович и Максим Круглов. "Я воздержусь при голосовании, потому что исполнительная власть учла итоги этого лета и бюджет определенно имеет более социальную направленность. Приняты социальные поправки, в том числе и от оппозиции. Я услышал обещания по работе с поправками, которые не были приняты. Однако жизнь научила меня не доверять обещаниям исполнительной власти, но рассчитываю на конструктивную работу", – заявил Бунимович.

Социальные расходы

Доходы бюджета Москвы в 2020 году составят почти 2,8 триллиона рублей, в 2021 году – более 3 триллионов рублей, в 2022 году – 3,4 триллиона рублей. Расходы в 2020 году запланированы в объеме более 3,1 триллиона рублей, в 2021 году – почти 3,3 триллиона рублей и в 2022 году – около 3,4 триллиона рублей. Дефицит бюджета в 2020 году составит более 351 миллиарда рублей; предполагается сократить его к 2022 году до 22,9 миллиарда рублей. В следующем году доля социальных расходов бюджета впервые превысит 50%, составив 53% общего объема расходов. Ежегодно на социальную сферу будет тратиться около 1,7 триллиона рублей.

Речь идет о людях, постоянно проживающих в Москве и родившихся в период с 1 января 1928-го по 3 сентября 1945 года. Для этих целей предлагается выделить 1,59 миллиарда рублей. Кроме того, увеличены на 1 миллиард рублей расходы на сохранение объектов культурного наследия и на развитие научной деятельности в Москве, на 1,5 миллиарда рублей – на массовый спорт. Также увеличены ассигнования на индексацию на 5,6% пособий и выплат семьям с детьми. На 1,5 миллиарда рублей вырастут субсидии муниципалитетам Новой Москвы на содержание дворовых территорий и дополнительные 165 миллионов рублей получит предприятие "Радон" на исследование радиационной безопасности на отдельных территориях.

Всего ко второму чтению поступило 146 поправок, в том числе 140 – от парламентариев, 133 были отклонены. На "нулевое" чтение проекта были приглашены представители всех департаментов и комитетов столичной мэрии, обсуждение проходило в открытом формате и длилось почти пять часов. Также в этом году впервые были проведены публичные слушания проекта бюджета, где представители исполнительной власти отвечали на вопросы горожан. Первое чтение бюджета 30 октября продлилось почти десять часов и побило рекорды по длительности за все 26 лет существования столичного парламента.