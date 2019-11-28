Следствие взломало телефон журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. Об этом редакции Север.Реалии сообщила сама Прокопьева.

Её рабочий телефон был изъят во время обыска, на нем стоял простой четырехзначный пароль и были установлены мессенджеры и соцсети для оперативного общения с редакцией.

"Они смогли прочитать мою переписку вплоть до 6 февраля — на следующий день после обыска я просто поменяла пароли. Личный телефон вскрыть не смогли и вернули, а этот вскрыли и оставили в вещдоках. Хотя все то же самое они увидели бы и на [изъятом во время обыска] компьютере, потому что мессенджеры все синхронизируются", — объяснила журналистка.

В мессенджере следователь нашел переписку, в которой Прокопьева искала специалиста для проведения экспертизы по делу. Он спрашивал её на допросах об этом и, как предполагает, журналист, интерпретирует эту переписку как попытку уйти от ответственности по делу.

"Будут считать, что это "заказная экспертиза", с "нужным" результатом. Они, видимо, думают, что у меня больше влияния на экспертов, чем у Следственного комитета, который искал куда бы направить текст куда дольше, чем я", — сказала Прокопьева.

Журналистка считает все следствие "полным абсурдом" и не выделяет взлом телефона как знаковый момент в действиях СК.

Светлана Прокопьева смогла рассказать о следствии по ее делу после того, как Псковский городской суд признал незаконной подписку о неразглашении, которую взял с нее следователь. Например, она рассказала о двух тайных свидетелях в уголовном деле. Один из них — Петр Петрович Петров — может быть связан с радиостанцией "Эхо Москвы в Пскове". Петров заявил следователю, что сотрудники псковского "Эха" сговорились давать показания, что они не видели никакого оправдания терроризма в словах журналистки.

Второй тайный свидетель рассказал следователю, что Прокопьева не любит власть и говорила, что должны быть массовые митинги".