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Правительство Чечни потратит на новогодний корпоратив 6 млн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров танцует лезгинку, архивное фото

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Правительство Чечни потратит 6 миллионов рублей на организацию новогоднего корпоратива для чиновников. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок.

В стоимость мероприятия входят праздничный концерт, в котором примут участие не менее десяти заслуженных артистов Чеченской Республики, ужин на 600 гостей, а также подарки каждому из них: кондитерские изделия и игрушечная белая крыса – символ наступающего года по восточному календарю.

Отдельно отмечается, что на празднование прибудет глава Чечни Рамзан Кадыров.

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