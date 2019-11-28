Правительство Чечни потратит на новогодний корпоратив 6 млн рублей

Правительство Чечни потратит 6 миллионов рублей на организацию новогоднего корпоратива для чиновников. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок.

В стоимость мероприятия входят праздничный концерт, в котором примут участие не менее десяти заслуженных артистов Чеченской Республики, ужин на 600 гостей, а также подарки каждому из них: кондитерские изделия и игрушечная белая крыса – символ наступающего года по восточному календарю.

Отдельно отмечается, что на празднование прибудет глава Чечни Рамзан Кадыров.