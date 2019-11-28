Рейтинг Зеленского снизился за два месяца на 21%

По данным Киевского международного института социологии рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за два месяца на 21%.

Если в сентябре, согласно опросу, к Зеленскому положительно относились 73% граждан страны, то к концу ноября число таковых снизилось до 52%.

В свою очередь доля тех, кто относится к президенту негативно, резко выросла – с 7% в сентябре до 19% в конце ноября.

При этом рейтинги остальных украинских политиков, которые участвовали с Зеленским в президентской гонке, почти не изменились. А вот рейтинги членов команды Зеленского – премьер-министра Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова – упали за два месяца на 7 и 6 пунктов соответственно.

Отдельно аналитики Киевского международного института социологии отмечают, что 70% жителей Украины не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией среди чиновников, и 71% не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел.

Комментируя данные социологов, глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что рейтинг президента начал "немного проседать, а не падать", и в этом, по его мнению, "нет ничего страшного".

Богдан считает, что рейтинг снизился не потому, что власть пошла на согласование формулы Штайнмайера по Донбассу и согласилась на отвод войск. При этом из-за чего происходит спад положительного отношения к Зеленскому, Богдан не сказал.

Исследование Киевского международного института социологии проводилось с 22 по 25 ноября среди 15 тысяч респондентов на основе случайного выбора абонентов сотовой связи. В опросе не принимали участия номера мобильных телефонов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.