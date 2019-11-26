Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 25 ноября. Он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что во время разговора поднял вопрос возврата недостающих комплектующих на военных катерах, которые Россия передала Украине спустя год после инцидента в Керченском проливе.
"Мы обсудили с Путиным, что нет всего технического оборудования, которое было, – сказал Зеленский журналистам во вторник после встречи президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Он добавил, что хочет, чтобы Россия вернула Украине всё, что было до этого. "Можно и больше, но, хотя бы наше" – резюмировал президент.
Также он рассказал, что во время беседы с Путиным зашла речь о необходимости подписания до конца года нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. "Это является приоритетом не только для Украины – это энергетическая безопасность для всей Европы", – пояснил Зеленский. При этом отношения с Россией он назвал "очень сложными", подтвердив, что "Украина выбрала европейский курс".
О том, затрагивалась ли в разговоре с Путиным тема нового обмена заключёнными, Зеленский ничего не сказал.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентами России и Украины, которая, согласно этому сообщению, состоялась по инициативе Владимира Зеленского. Личная встреча между главами государств предварительно запланирована на 9 декабря в Париже во время саммита в "нормандском формате".
- 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России "актом агрессии". Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в "незаконном пересечении границы". Им грозило до 6 лет лишения свободы.
- В сентябре этого года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключёнными и арестованными между Украиной и Россией. 18 ноября Россия передала Украине и захваченные корабли, однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, осмотрев их, заявил, катера не на ходу, так как россияне их "угробили", похитив не только боеприпасы, но и оборудование, и даже сантехнику, включая унитазы.
- В ответ Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео процесса передачи судов. Представители украинской стороны никаких претензий об их состоянии не высказывают. Также на кадрах в одном из помещений виден белый унитаз.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.