Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 25 ноября. Он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что во время разговора поднял вопрос возврата недостающих комплектующих на военных катерах, которые Россия передала Украине спустя год после инцидента в Керченском проливе.

"Мы обсудили с Путиным, что нет всего технического оборудования, которое было, – сказал Зеленский журналистам во вторник после встречи президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Он добавил, что хочет, чтобы Россия вернула Украине всё, что было до этого. "Можно и больше, но, хотя бы наше" – резюмировал президент.

Также он рассказал, что во время беседы с Путиным зашла речь о необходимости подписания до конца года нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. "Это является приоритетом не только для Украины – это энергетическая безопасность для всей Европы", – пояснил Зеленский. При этом отношения с Россией он назвал "очень сложными", подтвердив, что "Украина выбрала европейский курс".

О том, затрагивалась ли в разговоре с Путиным тема нового обмена заключёнными, Зеленский ничего не сказал.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между президентами России и Украины, которая, согласно этому сообщению, состоялась по инициативе Владимира Зеленского. Личная встреча между главами государств предварительно запланирована на 9 декабря в Париже во время саммита в "нормандском формате".