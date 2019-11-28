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Мэрия Москвы согласовала пикет в память о жертвах Голодомора

Во время акции у Соловецкого камня "Возвращение имён", посвящённой памяти жертв ГУЛАГа, октябрь 2018 года

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Мэрия Москвы согласовала пикет в память о жертвах Голодомора. Как и хотели заявители, он пройдёт 30 ноября у Соловецкого камня напротив здания ФСБ на Лубянской площади.

При этом мэрия разрешила провести пикет только в течение часа, с 16.00 до 17.00, с количеством участников до 30 человек и "без создания препятствий для движения пешеходов".

Организаторами акции выступили партия ПАРНАС и общественное движение "Декоммунизация". Подавая заявку, они отмечали, что если власти не согласуют акцию, то она пройдёт в формате одиночных пикетов, не требующих согласования.

В ПАРНАСе подчеркивали, что "голод в СССР в начале 30-х годов был создан искусственно с целью сломить сопротивление крестьянства коллективизации и упрочить диктатуру большевиков", и что "в мирное время в стране погибло больше людей, чем во время блокады Ленинграда".

В 2008 году Госдума приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 миллионов человек". Тем не менее в России, на территорию которой приходится почти половина умерших от голода, до сегодняшнего дня не проводилось никаких мемориальных мероприятий.

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