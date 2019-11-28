Полицейского, которого связывали с "бандой Цапков", нашли мёртвым

В Краснодаре обнаружен мёртвым бывший начальник отдела милиции Кущевского района Краснодарского края Владимир Финько, которого СМИ связывали с "бандой Цапков". По информации источника "Интерфакса", бывший полицейский совершил самоубийство.

Источники ТАСС сообщил, что на теле Финько имеются следы насильственной смерти. СМИ сообщают, что в последние годы бывший полицейский тяжело болел.

Финько руководил Кущевским отделом милиции с 2001 по 2006 год. В 2005 году в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Финько подозревали в сокрытии преступлений "банды Цапков". Позже дело было прекращено. После Финько руководил РОВД Абинского района Кубани. В 2012 году вышел на пенсию.

О "банде Цапков" стало известно в ноябре 2010 года после массового убийства в станице Кущёвской Краснодарского края. Тогда в доме местного предпринимателя Сервера Аметова были убиты 12 человек, включая четырёх детей. По подозрению в совершении преступления суд арестовал 14 человек, в том числе лидера ОПГ Сергея Цапка и его ближайшего соратника Вячеслава Цеповяза. В ноябре 2013 года Цеповяз был приговорён к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.