NASA хочет купить два места на "Союзах" для полётов на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено купить два места на российских кораблях "Союз" для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сайт госзакупок США.

Согласно документам, американское космическое агентство покупает места на кораблях, которые отправятся на орбиту осенью 2020-го и весной 2021 года. Действующий контракт NASA и Роскосмоса рассчитан до октября 2020 года.

Ранее в ноябре на сайте российского Центра подготовки космонавтов появилась информация, согласно которой в экипаж двух экспедиций на станцию попали только россияне. Речь идет о кораблях "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на МКС в октябре 2020 года и в апреле 2021 года - соответственно. Позднее Роскосмос пообещал, что вскоре примет решение о предоставлении мест американским астронавтам.

NASA запросило у Роскосмоса дополнительные места на "Союза" из-за задержки с запуском эксплуатации частных кораблей компании SpaceX, которые должны будут доставлять американцев на МКС. Ранее в NASA сообщали, что если коммерческие корабли не будут готовы к отправке астронавтов в апреле, то США придется сократить число своих астронавтов на МКС до одного.