SpaceX запустила новый пилотируемый корабль на МКС. Он должен заменить "Союзы"

Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в США. Ракета вывела в космос корабль Crew Dragon, в воскресенье он должен пристыковаться в Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведётся в Youtube-канале компании.

Этот корабль — стал первым пилотируемым коммерческим кораблём в истории космонавтики. По планам NASA он и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.

На борту корабля Crew Dragon миссии DM-1 (Demo-1) нет экипажа, но в одном из четырёх кресел на орбиту отправился манекен в скафандре по имени Рипли, который несёт в себе множество датчиков. Стыковка корабля с МКС должна состоятся в воскресенье, она пройдёт в полностью автоматическом режиме. После стыковки корабль провёдет на орбите почти неделю, а затем вернётся на Землю, пишет научный сайт N+1.

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