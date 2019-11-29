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ФСБ заявила о задержании россиянки, собиравшей данные для Украины

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Федеральная служба безопасности России объявила о задержании в аннексированном Крыму россиянки, которая якобы собирала секретные военные данные по заданию украинской разведки. Об этом сообщает "РИА новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержание проходило в Севастополе. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, имя подозреваемой не приводится.

Украина пока не прокомментировала заявление российского ведомства.

Это уже второй за месяц отчёт ФСБ о задержании подозреваемого в сборе военных данных по заданию Украины. Около недели назад стало известно, что дело о госизмене возбудили в отношении военнослужащего Южного военного округа. По данным СМИ, его зовут Руслан Артыков.

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