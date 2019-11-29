Новый обвиняемый по "московскому делу" Сергей Суровцев арестован

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца задержанного по "московскому делу" Сергея Суровцева. Его обвиняют в применении насилия к росгвардейцам во время несогласованной акции на Тверской улице 27 июля.

По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.

О задержании Суровцева стало известно накануне, у него дома прошёл обыск. Вину он не признаёт. В Следственном комитете заявили, что опознать Суровцева удалось при помощи видеозаписей, а также показаний свидетелей.





По словам адвоката Василия Кушнира, Суровцева отыскали благодаря медико-криминалистической экспертизе, которая определяет особенности строения лица. Юрист также предположил в беседе с "Медиазоной", что следователи смогут распознать, кто ещё держал ограждение, и аресты по "московскому делу" продолжатся.

Сергею Суровцеву 30 лет. Мать обвиняемого рассказала "МБХ-медиа", что он работал в различных IT-компаниях и занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС.