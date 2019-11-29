Новый обвиняемый по "московскому делу" Сергей Суровцев арестован

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца задержанного по "московскому делу" Сергея Суровцева. Его обвиняют в применении насилия к росгвардейцам во время несогласованной акции на Тверской улице 27 июля.
По версии следствия, Суровцев поднял секцию металлического ограждения и ударил ей бойца Росгвардии, после чего пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.
О задержании Суровцева стало известно накануне, у него дома прошёл обыск. Вину он не признаёт. В Следственном комитете заявили, что опознать Суровцева удалось при помощи видеозаписей, а также показаний свидетелей.
По словам адвоката Василия Кушнира, Суровцева отыскали благодаря медико-криминалистической экспертизе, которая определяет особенности строения лица. Юрист также предположил в беседе с "Медиазоной", что следователи смогут распознать, кто ещё держал ограждение, и аресты по "московскому делу" продолжатся.
Сергею Суровцеву 30 лет. Мать обвиняемого рассказала "МБХ-медиа", что он работал в различных IT-компаниях и занимался российской спутниковой системой ГЛОНАСС.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
- При разгоне акций сотрудники полиции и Росгвардии применяли силу, десятки человек пожаловались на травмы. Ни один сотрудник правоохранительных органов не понёс ответственность за применение насилия к демонстрантам.
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