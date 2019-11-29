Бывший мэр Кирова задержан по подозрению в коррупции

Бывший глава Кирова, генерал-майор в отставке Владимир Быков задержан по подозрению коррупции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

66-летний единоросс возглавлял город с 2007 по 2019 годы. После этого он до октября был председателем областного парламента. До начала политической карьеры он был кадровым военным, служил в группе Советских войск в Германии, принимал участие в первой войне в Чечне.

ФСБ подозревает Быкова в получении взятки на сумму около восьми миллионов рублей. По вменённой статье ему грозит заключение до 15 лет.