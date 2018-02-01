Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет заключения со штрафом в 70 раз больше суммы полученной взятки.

Как сообщает телеканал "Дождь", оглашение приговора продолжалось несколько часов. Всё это время участники заседания провели стоя, в то время как Никите Белых по состоянию здоровья разрешили слушать решение суда сидя. На протяжении всего заседания бывшего губернатора сопровождали врачи. Несколько последних заседаний по делу Белых проходили в следственном изоляторе "Матросская тишина", поскольку подсудимому было тяжело ездить в суд.

Белых задержали в июне 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области.

Прокуратура требовала приговорить Никиту Белых к 10 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 100 миллионов рублей. Бывший губернатор вины не признает и считает дело провокацией спецслужб. Задержание бывшего губернатора курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также занимался делом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.