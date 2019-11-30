"Поставим Финляндию на колени". Война глазами советских людей

26 ноября 1939 года СССР направил ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который якобы был совершён с финляндской территории. Это был предлог для нападения на Финляндию, которую Сталин планировал захватить полностью. 30 ноября Советский Союз начал боевые действия и через две недели, как агрессор, был исключён из Лиги Наций.

Что думали советские люди о внезапно начавшейся войне?

Мы публикуем документ, найденный в архиве КГБ Украины и составленный по донесениям секретных агентов. Два документа с такой же подборкой высказываний обывателей о пакте Молотова – Риббентропа мы публиковали в августе под заголовком "Фашисты стали нашими врагами". Их обнаружил в украинских архивах исследователь Константин Богуславский.

Составлены они по одному образцу. Сперва идут казенные слова поддержки партии и правительству, затем мнения антисоветчиков из разных слоев общества.

Секретарю ЦК КП/б/У – тов. ХРУЩЕВУ Н.С.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о реагировании населения Украины на вступление войск РККА на территорию Финляндии.

Цацкаться с Финляндией не следует. Ее надо проучить



Провокационные действия финляндской военщины и последующие события на Советско-Финляндской границе вызвали живой отклик всех слоев населения советской Украины.

Настроение трудящихся масс отражает силу и могущество своего государства, целиком одобряя полный достоинства, спокойный и решительный ответ Великой Советской страны агрессорам и зарвавшимся провокаторам.

Ниже приводятся наиболее характерные высказывания:

Рабочий Харьковского завода №183, стахановец – КРАВЧЕНКО, заявил:

"...Мы ждем призыва нашей партии и правительства, чтобы одним ударом покончить с финляндскими провокаторами и обеспечить безопасность наших границ".

Профессор г. Киева М. М. ГУБЕРГРИЦ, среди группы врачей, по вопросам о последних событиях на Финляндской границе, говорил:

Жаль ни в чем не повинных финнов

"Цацкаться с Финляндией не следует. Ее надо проучить. Удивлен долгому терпению нашего правительства. Наше внутреннее положение крепко".

Научный сотрудник медицинского института ПЕТРОВСКИЙ сказал:

"... Языком последней ноты с ними нужно было бы говорить уже давно. Финляндию нужно разбить до оказания помощи ей Англией".

Профессора /г. Киев/ ВАСИЛЕНКО В.К., РАШБА А.Е., ТАТАРИНОВ и доктор МУЗИЧЕНКО, обсуждая последние события на Советско-Финляндской границе, высказались:

"...Финляндию нужно поставить на колени и заставить силой принять наши условия".

Наряду с этим отмечены отдельные антисоветские и пораженческие проявления со стороны вражеских элементов по случаю последних событий в Финляндии.

Писатель-прозаик ЛЮБЧЕНКО А., высказываясь среди писателей по вопросу событий на Советско-Финляндской границе, заявил:

"... Я считаю, что недавний случай на границе с артиллерийской стрельбой не иначе, как наша инсценировка. Не может быть, чтобы такой мирный, крохотный народец, как финны, сам полез бы с нами драться".

Писатель-прозаик СКЛЯРЕНКО С. говорил:

Есть ли хоть один здравомыслящий человек, который поверил бы, что в самом деле Финляндия первая начала нападать на СССР?

"... Мне подозрительна вся эта шумиха, поднятая нашими газетами, все эти тысячи резолюций, призывающие к войне с Финляндией. Здесь просто прилагаются все силы к тому, чтобы разжечь в населении СССР и в первую очередь в Красной армии ненависть к финнам".

Писатель-поэт РЫЛЬСКИЙ во время беседы с другими писателями о Советско-Финляндском инциденте заявил:

"...Конечно, мы в силу дисциплины, обязаны писать протесты, воззвания и негодующие стихи. Но мне, по правде сказать, жаль ни в чем не повинных финнов".

Писатель-прозаик КОПЫЛЕНКО сказал: "...Вот наши уже пошли громить Финляндию. Я не сомневаюсь, что мы своего добьемся, но только страшно жалею о том, что наши самолеты погубят тысячи мирных людей".

Научный сотрудник сельскохозяйственного института /г. Киев/ ТОЛСТОЛЕС в беседе с сотрудниками высказал свои антисоветские взгляды по поводу военных действий на Финляндской границе.

"...Воевать нам сейчас – это попросту лезть в петлю. Положение Советского Союза сейчас больше, чем когда-либо щекотливое. Я же говорил не раз, что наши агрессивные действия это не случайность. Это строго продуманный план".

Аспирант Киевского государственного университета ТОВБИН А. В., по поводу последних событий среди сотрудников университета распространяет антисоветские анекдоты, дискредитирующие мирную политику Советского правительства по отношению к малым странам.

Инженер АНТОНЮК /г. Киев/, разрабатываемый как лицо, проявляющее резкие антисоветские настроения в связи с переходом советскими войсками Финляндской границы, говорит:

Ни за какую там родину и Сталина они не собираются погибать

"...В Западной Украине мы таки удачно выкрутились, сославшись на освобождение. А здесь уж явно агрессивные действия по отношению к слабому государству. С Японией мы боялись увязнуть в войну большого размаха. А вот, если маленькая, слабая Финляндия нарушила нашу границу, так мы, воспользовавшись ее беззащитностью, сразу пошли давить ее своими танками.

Есть ли хоть один здравомыслящий человек, который поверил бы, что в самом деле Финляндия первая начала нападать на СССР? Я уверен, что нет. И смешно не только утверждать, но даже думать об этом. После объявления о разрыве договора и отзыва полпредства из Финляндии, я уверен был, что Финляндия обязательно начнет "нападать" на нас, чтобы спровоцировать войну, а мы "несчастная жертва агрессии" начали "обороняться". Так "нападал" Китай на Японию, Чехословакия и Польша на Германию и, наконец, Финляндия на СССР".



ЯХИМЕНКО З.И. – быв. помещица, имеет двух братьев за границей, говорила:

"...Я считаю, что выстрелы, произведенные на финской границе, являются провокацией с нашей стороны. Коммунисты хотят создать мнение, что они идут освобождать финский народ".

На истории с Финляндией прекрасно видно, что мы агрессоры и что такое красный империализм

Нина БОЙКО – без определенных занятий, разрабатывается как лицо, проявляющее резкие антисоветские настроения, по поводу начавшихся военных действий на Советско-Финляндской границе, распространяет пораженческие слухи среди своих близких, заявляя об известных ей якобы панических настроениях в рядах РККА:

"... У наших войск, направляемых на границу Финляндии, жуткое настроение. Ни за какую там родину и СТАЛИНА они не собираются погибать, они просто говорят, что сидит там у нас во власти какой-то неугомонный, все ему хочется чужие территории, будто бы своих мало. Пусть бы кто-либо из них сам поехал на фронт, тогда, наверное, меньше пылу было бы. Другие просто заявляют, что в этой войне не удастся большевикам так просто, как в Польше. Народ Финляндии возмущен обнагленным поведением большевиков и их беззастенчивым распоряжением на чужой территории. Народ будет защищать свою родину от нападений. И эта война, если она окончится для Советского Союза удачей, а этого никогда не будет, все равно будет стоить колоссальных человеческих жертв... Одно только можно сказать, что и Западная Украина тоже не будет сидеть спокойно, услыхав о таких событиях, "восторженное население" постарается сбросить иго своих "избавителей".



Сотрудник Киевской торгпосредконторы, бывший меньшевик АБРАМОВИЧ П. Е., заявил:

"...Вот на истории с Финляндией прекрасно видно, что мы агрессоры и что такое красный империализм. Я верю финской ноте, а не нашей".

Вождям хочется воевать, а мы будем обречены на голод



ЮРОВСКИЙ /г. Харьков/, без определенных занятий, сектант, в толпе на митинге по вопросу событий на Советско-Финляндской границе, заявил:

"... Советская власть подготавливает почву для нападения и захвата Финляндии. Вождям хочется воевать, а мы – народ, будем обречены на голод. Мало того, что русифицируем Западную Украину, теперь хотим еще захватить Финляндию. Так было при царе, но тогда было лучше, люди не голодали".

Служащий завода А.Марти – ЕГОРОВ, Николаевской области, во время митинга распространял среди толпы пораженческие слухи, заявляя:

"... Количество убитых на советско-финской границе преуменьшено. Наше правительство само не решит этого дела, а позовет Риббентропа и Гитлера посоветоваться, что отдать им и что оставить себе. Будет решено так, как захотят они".

В отношении лиц, проявляющих контрреволюционные настроения, приняты меры агентурно-оперативного характера.

ЗАМ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР ГОРЛИНСКИЙ

4 декабря 1939 года

Этот документ по просьбе Радио Свобода комментирует историк Марк Солонин, автор книги "25 июня. Глупость или агрессия?" о советско-финских войнах.

Советские люди 30-х годов были умнее нас, потому что на них не давил колоссальный механизм пропаганды



– Такие документы показывают, что после 1937–1938 годов часть советского народа не боялась высказывать свое мнение. Все-таки для человека потребность сказать "не держите меня за осла" очень велика и даже способна перекрывать инстинкт самосохранения. В своей первой книге в 2004 году я писал, что у нас нет никакой возможности объективно оценить, о чем думали, какие мнения имели, каких идеалов придерживались советские люди. Не было ни опросов, ни выборов, ни свободной печати. Даже ногами советский человек не мог проголосовать, потому что была статья Уголовного кодекса, которая определяла такое преступление, как "побег из СССР", то есть государство расписывалось в том, что оно тюрьма. Мы ничего не знаем достоверно, поэтому приходится строить некоторую гипотезу. А гипотеза состоит в том, что советские люди 30-х годов были не глупее, а даже умнее нас, потому что на них не давил колоссальный, сформированный во второй половине ХХ века механизм пропаганды.

Какие инструменты для промывки мозгов были в распоряжении советской власти? Посреди села на столбе висела радиоточка, которая что-то там хрипела. Люди с утра до ночи заняты тяжелым физическим трудом, борьбой за выживание, когда им было стоять под этим столбом и слушать? У тогдашних пропагандистов была чудовищно низкая квалификация. На их фоне производители "соловьиного помета" – это мастера слова. Поэтому инструмент воздействия у советской власти было один – террор. В документе, о котором мы говорим, приводятся мнения людей, которые не верят в то, что маленькая Финляндия первая напала на нас. А что тут может быть непонятного человеку, мозги которого не обработаны соловьиным пометом, который просто рассуждает с позиции здравого смысла?

– А как велась кампания, призванная объяснить советским гражданам необходимость войны с Финляндией?

– Пропагандистская кампания была чрезвычайно короткой. До 26 ноября была абсолютная тишь, слово "Финляндия" не появлялось в центральной прессе. Взрыв произошел 26-го, информация об обстреле в Майниле, "финская военщина убила красноармейцев". В течение четырех суток об этом писали все газеты. Причем набор ругательств был абсолютно стандартизован: "кровавые шуты, карточные шулера". Их абсолютная синхронность, использование только этих оборотов наводит на мысль, что они имели единый источник. Я вполне допускаю, что этим источником могло быть личное наставление от товарища Сталина.

Кровавые шуты! Довольно вам кривляться!

Пришла пора закрыть ваш гнусный балаган!

Мы не позволим вам по-хамски издеваться

Над трупами рабочих и крестьян.

Это пишет Лебедев-Кумач, "Известия", 29 ноября.

На следующий день тоже замечательный поэт:

Кровавые шуты, последний час ваш бьет.

Огромен наш союз, и гнев его огромен.



Это была очень короткая взрывная кампания, которая продолжалась ровно четыре дня. Потом началась война. Началась очень торжественно, было большое радиообращение председателя советского правительства товарища Молотова, где он долго рассказывал, что невыносимые издевательства финской военщины превысили всякую меру, в связи с чем Советский Союз считает себя более не связанным обязательствами по договору о ненападении с Финляндией. А дальше пропагандистская кампания радикально сменилась. На смену рассказам про кровавых шутов и шулеров пришел колоссальный прилив дружбы. Потому что 2 декабря с помощью радиоперехвата (так и было написано в газете "Правда" – "радиоперехват, перевод с финского") было обнаружено демократическое правительство народной Финляндии. На следующий день руководитель этого правительства был в Москве. На самом деле руководитель там был товарищ Куусинен, член ЦК ВКП(б), секретарь исполкома Коминтерна, который из советской России не уезжал с 1918 года. С этим несуществующим "правительством" был подписан союзный договор, причем огромные куски территории советской Карелии отдали братской Финляндии. А 5 декабря в газете "Правда" появился ответ товарища Молотова на запрос шведского посланника Винтера. Посланник предложил свои услуги по урегулированию конфликта, на что Молотов ему ответил, что никакой войны нет, мы заключили договор о дружбе с народным правительством демократической Финляндии, а так называемое "финское правительство" уже бежало из Хельсинки и местоположение его неизвестно. Это было абсолютное вранье. С тех пор была сплошная дружба, а потом вообще эту войну тихо-тихо убрали, и уже с конца декабря вы могли открыть советскую газету и не узнать о том, что кто-то где-то воюет.

– Война завершилась подписанием мирного договора. В состав СССР перешло 11% территории Финляндии. Что остановило Сталина от захвата всей страны?

Против крохотной страны были стянуты гигантские силы



– Вот несколько цифр, чтобы было понятно, насколько неправдоподобно и невероятно то, что Сталин Финляндию не дожал. В конце февраля – начале марта 1940 года, когда шло полным ходом наступление Красной армии, против крохотной страны с населением в три с половиной миллиона человек были стянуты гигантские силы. 58 стрелковых дивизий, огромное количество артиллерии, в том числе сверхтяжелой, едва ли не вся советская военная авиация, три тысячи танков против армии, в которой танков не было вообще. В общей сложности вся группировка была порядка 900 тысяч человек. Финская армия на тот момент потеряла, по разным оценкам, порядка 70 тысяч человек убитыми и ранеными. Армия мирного времени в этой стране была 35 тысяч. Я нашел в архиве замечательный документ, составленный Вороновым, который позднее стал главным маршалом авиации, по поводу расходов артиллерийских боеприпасов. Не будем брать всякую мелочь, а только самое сверхтяжелое орудие: гаубицы 203 миллиметра, это сооружение 17 тонн весом, по стоимости дороже танка. В среднем на один дот линии Маннергейма упало 230 сверхтяжелых снарядов, каждый из которых при попадании проваливал бетонную коробку насквозь. То есть финскую армию просто раскатывали по земле.​

И вот тут 8 марта начинаются переговоры, 12 марта подписывается договор, прекращается огонь. В моей книжке, которая посвящена советско-финским войнам, эта глава называется "Почему Сталин помиловал Финляндию?". Теперь я понимаю, насколько неправильным является это название. Такая формулировка является отражением психологического эффекта, который называется послезнание. Это мы сегодня знаем, что Финляндия выкарабкалась, не была оккупирована, ее не ждала судьба ни советской Эстонии, ни просоветской Польши или Чехословакии. Но с чего мы решили, что именно таков был замысел товарища Сталина? Гораздо рациональнее предположить, что Сталин просто решил отложить. Это не помилование, это не амнистия – это только отсрочка исполнения приговора.

В начале марта Сталин оказался в нескольких шагах от войны с англо-французским блоком



Что же произошло? Англия и Франция поначалу делали вид, что ничего не происходит. Но нельзя же не заметить, что на ваших глазах огромный тоталитарный монстр – сталинская империя – пожирает и рвет на части маленькую демократическую миролюбивую страну. И дело дошло до того, что уже экспедиционный корпус загружали на морские транспорты. Планировалась высадка небольшого контингента англо-французских войск в Швеции, и через Швецию они должны были двинуться на помощь Финляндии. Кроме того, разрабатывались планы нанесения многодневного удара по нефтепроводам Баку с английских аэродромов в Ираке. А это серьезно, потому что на бакинских нефтепромыслах держалась вся советская экономика. И в начале марта товарищ Сталин оказался в нескольких шагах от войны с англо-французским блоком. Это совершенно Сталина не устраивало. У него был красивый план спровоцировать Германию на войну, отойти в стороночку и наблюдать, как европейские державы истребляют друг друга, а потом пройтись по пепелищу. И весь этот план мог рухнуть из-за одного только пустого упрямства, из желания раздавить Финляндию, из желания привезти Куусинена в Хельсинки. И Сталин рассудил, что никуда эта Финляндия от нас не денется, не надо дразнить гусей. И чтобы сгладить этот ошеломляющий позор, на Красную армию обрушился водопад наград, похвал и званий. Именно после финской войны были введены генеральские звания. Начиная с 4 июня "Правда" печатала длиннющие списки новых генералов, 549 человек. Высшей награды – Золотой Звезды Героя Советского Союза – по итогам финской войны было удостоено 412 человек. За мужество, проявленное в битве под Москвой в 1941 году, было награждено званием героя порядка 90 человек, а здесь 412! Всего раздали 50 тысяч орденов и медалей. 70 частей и соединений, едва ли не все, кто принимал участие в этой позорной войне, награждены орденами Ленина и Красного Знамени. То есть включили барабанную дробь и объяснили, что мы одержали огромный успех, всех победили, вот теперь товарищ Сталин всех наградил.

Из выступления Сталина на совещании в ЦК ВКП(б), 1940:

Мы победили не только финнов, мы победили еще их европейских учителей – немецкую оборонительную технику победили, английскую оборонительную технику победили, французскую оборонительную технику победили. Не только финнов победили, но и технику передовых государств Европы. Не только технику передовых государств Европы, мы победили их тактику, их стратегию… Мы разбили технику, тактику и стратегию передовых государств Европы, представители которых являлись учителями финнов. В этом основная наша победа!

(Бурные аплодисменты, все встают, крики "Ура!" Возгласы: "Ура тов. Сталину!" Участники совещания устраивают в честь тов. Сталина бурную овацию.)

– Есть нечто общее в войне Сталина с Финляндией и в ситуации с Донбассом и несостоявшимся захватом Украины в 2014 году?

– Да, конечно, можно увидеть определенные черты сходства, например, в том, что придумали "Донецкую народную республику", а в Финляндии придумали Финляндскую демократическую республику. Самым главным донецким народным республиканцем поставили гражданина Российской Федерации Бородая, а там руководителем народного правительства назначили товарища Куусинена, который безвылазно сидел в Советском Союзе. Но на этих элементах и деталях все заканчивается, а дальше начинаются колоссальные черты различия. Самое главное, что путинская Россия все-таки вела гибридную войну, они шифровались. Участие регулярных частей российской армии категорически отрицается по сей день. В случае с Финляндией никто ничего не скрывал, в первые дни все газеты были заполнены фотографиями марширующих частей, выступлениями с митингов красноармейцев, где они клялись разгромить шутов. Сталин бросил против Финляндии 900 тысяч человек. Что касается Донбасса, то украинская сторона никогда не говорила, что там более 10 тысяч регулярной армии и российских наемников. То есть масштаб абсолютно несопоставимый.