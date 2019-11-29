В Ираке за минувшие сутки погибли более 60 участников протестов

В Ираке во время антиправительственных акций протеста в четверг, 28 ноября, погибли более 60 человек. Большинство из них – мирные демонстранты. Об это сообщает агентство Reuters со ссылкой на медиков и представителей полиции.

В городе Эн-Насирия полиция открыла огонь боевыми патронами по участникам протестов, которые пытались заблокировать мост. 46 человек погибли. 12 человек погибли в городе Наджаф, где манифестанты подожгли консульство Ирана, ещё четверо скончались после столкновений с полицией у здания парламента в столице Ирака Багдаде, уточняет агентство.

Число погибших за неделю беспорядков достигло, по меньшей мере, 408 человек. Однако, по данным властей, почти за два месяца демонстраций погибли около 100 человек.

Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции, безработицы, иностранного вмешательства и требуют отставки правительства. По сообщениям СМИ, в ходе протестов ранения получили не менее 15 тысяч человек.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ранее пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере. Однако демонстранты стали требовать отставки всего правительства.

Высший духовный шиитский лидер Ирака аятолла Али Систани в пятницу, 29 ноября, осудил жёсткие методы разгона митингующих.