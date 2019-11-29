В Москве и Петербурге второй день эвакуируют суды из-за угроз

Суды Москвы и Санкт-Петербурга второй день подряд эвакуируют из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщают ряд СМИ и пресс-службы учреждений.

В Москве эвакуации прошли в Басманном, Пресненском, Замоскворецком и Черемушкинском судах. Также сообщается об эвакуации Мосгорсуда, где сегодня рассматривается жалоба на бездействие следствия по делу журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.

В Петербурге эвакуированы как минимум шесть судов.

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах стали поступать в московские и петербургские суды накануне днём. В Петербургский городской суд по почте пришло сообщение с угрозой взорвать здание и требование заплатить более миллиона рублей.

Ни одна из угроз не подтвердилось.