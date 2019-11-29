Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список СМИ и сообществ в социальных сетях, неоднократно распространявших, по мнения властей, недостоверную информацию. В него вошли паблики крупных СМИ во "ВКонтакте", несколько региональных сообществ и прокремлёвский коллективный блог.

В список включены издания, обвинённые в распространении фальшивых новостей Генеральной прокуратурой, сказано на сайте Роскомнадзора. В число распространителей недостоверной информации ведомство включило сообщества ВКонтакте информационного агентства РБК, "Газеты.ру", издания Mash, паблики "Лентач", MDK и 4ch inc. У всех них от 134 тысяч до пяти с половиной миллионов подписчиков.

РБК и 4ch inc обвинили в публикации недостоверной информации о взрыве на заводе по производству взрывчатки в Дзержинске Нижегородской области из-за двух комментариев подписчиков. Сообщество "Газеты.ру" — в двух постах и одном комментарии о той же аварии. "Лентач" — в одном посте и двух комментариях о взрыве в Дзержинске и наводнении в Тулуне Иркутской области.

Прокремлёвский коллективный блог Cont.ws попал в список за "недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019" и за рапространение недостоверной цитаты из Всеобщей декларации прав человека.