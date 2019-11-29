Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список СМИ и сообществ в социальных сетях, неоднократно распространявших, по мнения властей, недостоверную информацию. В него вошли паблики крупных СМИ во "ВКонтакте", несколько региональных сообществ и прокремлёвский коллективный блог.
В список включены издания, обвинённые в распространении фальшивых новостей Генеральной прокуратурой, сказано на сайте Роскомнадзора. В число распространителей недостоверной информации ведомство включило сообщества ВКонтакте информационного агентства РБК, "Газеты.ру", издания Mash, паблики "Лентач", MDK и 4ch inc. У всех них от 134 тысяч до пяти с половиной миллионов подписчиков.
РБК и 4ch inc обвинили в публикации недостоверной информации о взрыве на заводе по производству взрывчатки в Дзержинске Нижегородской области из-за двух комментариев подписчиков. Сообщество "Газеты.ру" — в двух постах и одном комментарии о той же аварии. "Лентач" — в одном посте и двух комментариях о взрыве в Дзержинске и наводнении в Тулуне Иркутской области.
Прокремлёвский коллективный блог Cont.ws попал в список за "недостоверные сообщения о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019" и за рапространение недостоверной цитаты из Всеобщей декларации прав человека.
- В начале года Госдума приняла, а президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на распространение в интернете недостоверной информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности. За публикацию фейковых новостей граждан ждёт штраф на сумму до 100 тысяч рублей, юридических лиц – до полутора миллионов рублей.
- С призывом отклонить законопроект выступал президентский Совет по правам человека и другие правозащитные организации, посчитав их проявлением цензуры.