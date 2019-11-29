В Комсомольске-на-Амуре задержан активист Сергей Наумов

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала на выходе из дома бывшего кандидата в мэры города, активиста Сергея Наумова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на самого активиста. Он участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии.

Наумов рассказал, что полицейские направили ему повестку по административному делу, согласно которой он должен был прийти в отдел полиции 5 декабря. Сегодня полицейские предположили, что он не придет по повестке, и задержали его. Наумов считает, что его задержание может быть связано с поддержкой Цветковой. Он рассказал, что его задерживали те же полицейские, которые приходили к активистке домой.

Позже активист сообщил, что на него составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения акции. Полицейские планируют оставить его на ночь в спецприемнике. Наумов рассказал, что, несмотря на плохое самочувствие, ему отказываются вызвать скорую помощь.