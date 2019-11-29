В Комсомольске-на-Амуре задержан активист Сергей Наумов

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала на выходе из дома бывшего кандидата в мэры города, активиста Сергея Наумова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на самого активиста. Он участвовал в акциях в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии.
Наумов рассказал, что полицейские направили ему повестку по административному делу, согласно которой он должен был прийти в отдел полиции 5 декабря. Сегодня полицейские предположили, что он не придет по повестке, и задержали его. Наумов считает, что его задержание может быть связано с поддержкой Цветковой. Он рассказал, что его задерживали те же полицейские, которые приходили к активистке домой.
Позже активист сообщил, что на него составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения акции. Полицейские планируют оставить его на ночь в спецприемнике. Наумов рассказал, что, несмотря на плохое самочувствие, ему отказываются вызвать скорую помощь.
- На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову возбуждено уголовное дело о распространении порнографии и административное дело о пропаганде. Сейчас она находится под домашним арестом.
- В октябре полиция Комсомольска-на-Амуре вызвала двух подписчиц и создательницу группы "Монологи Вагины" в соцсети "ВКонтакте" Юлию Цветкову – им задавали вопросы о пропаганде феминизма и порнографии. По словам активистки, ее регулярно вызывали в полицию, заставляя отчитываться за количество подписчиков в соцсетях и объяснять, что имелось в виду под конкретными постами, отдельными словами.
- В марте Городской фестиваль театрального искусства, организованный режиссером детского самодеятельного театра "Мерак" Цветковой, дважды запрещали, а ее обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".