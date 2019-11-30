Европейский суд по правам человека частично принял жалобу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко на действия властей России. Он потребовал признать себя потерпевшим от нарушения его прав на свободу и личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство. Бывший полицейский считает, что он слишком много времени провёл под арестом до вынесения ему обвинительного приговора.

О частичном принятии жалобы Захарченко к России пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на его адвоката. Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его арестовали. При обыске у него нашли больше 8 миллиардов рублей наличности.

В декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры суд изъял имущество полицейского и его семьи, в частности, восемь миллиардов рублей наличными, несколько квартир и четыре автомобиля на общую сумму около 9 миллиардов рублей. В июне этого года суд признал его виновным в получении крупной взятки и приговорил к 13 годам колонии, позднее приговор был смягчён.

По словам адвоката бывшего полицейского, ЕСПЧ согласилось дать ход жалобе на сроки рассмотрения на продление мер пресечения в ходе процесса над ним. Пятая статья Конвенции о защите прав человека даёт каждому арестованному право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения.

Захарченко полагает, что ЕСПЧ удовлетворит его заявление, присудив ему компенсацию, пишет "Коммерсантъ". Ее сумму бывший полковник в иске не указал, отметив, что рассчитывает на справедливую выплату.