Мосгорсуд сократил на полгода тюремный срок полковнику Захарченко

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Вместо 13 лет он проведет в колонии 12 с половиной, сообщает "Интерфакс". В июне суд признал Захарченко виновным в получении крупной взятки.



Накануне стало известно, что следственный комитет заподозрил бывшего офицера полиции в выводе за границу 250 миллионов долларов со счетов компании-подрядчика РЖД.

Захарченко занимал пост заместителя начальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его арестовали. В декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры суд изъял имущество Дмитрия Захарченко и его семьи, в частности, восемь миллиардов рублей наличными, несколько квартир и четыре автомобиля.

В конце апреля суд в Москве приговорил отца бывшего полковника – Виктора Захарченко к четырём годам тюрьмы по делу о растрате. Захарченко-старший тогда заявил, что стал "заложником ситуации, связанной с сыном".