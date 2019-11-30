Apple обсудит политику обозначения государственных границ из-за Крыма

Корпорация Apple начала проводить анализ политики обозначения спорных государственных границ после критики за показ аннексированного Россией Крыма российским для российских пользователей. Об этом представитель компании Труди Мюллер заявила агентству Reuters.

По словам Мюллер, сейчас сотрудники компании работают изучением того, как будут могут быть обозначены оспариваемые государствами границы в приложениях Apple. По итогам рассмотрения в политику компании могут быть внесены изменения.

27 ноября посольство Украины в Вашингтоне направило в Apple требование изменить отображение Крыма в приложениях компании. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал в твиттере к бойкоту продукции Apple, действующий глава МИД Вадим Пристайко сравнил непризнание Крыма украинским с поддержкой конкурентов технологического гиганта в патентных спорах.

В корпорации агентству Reuters объяснили, что отображение Крыма для российских пользователей изменено в соответствии с российским законодательством. В ряде случаев граница России и Украины в Крыму отображается некорректно и для пользователей из других стран или не отображается совсем, отметили пользователи.