Санкции не всегда помеха. Почему чиновников Крыма не блокируют в соцсетях

Администрация Facebook приняла меры против чиновников аннексированного Россией Крыма. Сервис лишил верификации аккаунт главы республики Сергея Аксенова, а затем без объяснения причин удалил страницу нового мэра Симферополя Елены Проценко. При этом их коллеги продолжают пользоваться соцсетями.

В конце октября депутаты Симферопольского городского совета назначили главой администрации города Елену Проценко. Через несколько дней новый мэр завела страницу в Facebook для приема жалоб и предложений от жителей крымской столицы. Но 8 ноября аккаунт бесследно исчез: он был удален администрацией социальной сети.

Начальник управления информационной политики мэрии Симферополя Андрей Черниченко сообщил тогда, что "работа по восстановлению аккаунта ведется". Однако 11 ноября в социальной сети появилась новая страница Проценко. Почему соцсеть решила безвозвратно удалить прежнюю, в мэрии Симферополя объяснить не смогли.

За несколько дней до этого скандал разгорелся вокруг аккаунта главы Крыма Сергея Аксенова. Сначала Facebook верифицировал его страницу – на ней появилась голубая "галочка", подтверждающая, что она действительно принадлежит должностному лицу или известной личности. Однако у украинских чиновников это вызвало возмущение.

"Этот человек находится под санкциями, его должность является неправомерной и не признается международным сообществом, поэтому любые упоминания о ней в международном контексте или действия, которые могут свидетельствовать о косвенном ее признании, являются недопустимыми", – написал в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич. В штаб-квартире Facebook оперативно отреагировали на запрос Киева и верификацию Аксенова отменили.

Представители социальной сети пояснили, что сама по себе процедура верификации не выражает признание статуса личности со стороны компании. "Значки верификации дают людям понять, что аккаунт или страница являются подлинными. Это значит, что страница действительно была создана самим человеком (а не, скажем, кем-то, кто им притворяется). Как раз в данном случае верификация была изначально дана именно по той причине, что человек действительно являлся собой", – сообщили Радио Свобода в пресс-службе социальной сети Facebook.

Что касается последовавшей за этим отмены верификации, то она была "обусловлена необходимостью соответствовать законодательным нормам": "Данный аккаунт был верифицирован по ошибке, которую мы уже исправили. Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного режима США и взаимодействуем с соответствующими государственными органами для выполнения своих правовых обязательств", – рассказали в Facebook.

Зарубежные социальные сети не в первый раз применяют меры против фигурантов санкционных списков. В сентябре Facebook удалил пост депутата Государственной думы РФ, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, посвященный годовщине гибели лидера донецких сепаратистов Александра Захарченко, и на месяц заблокировал ее аккаунт за "нарушение норм сообщества". Судя по всему, администрация соцсети сочла запись депутата "враждебным высказыванием, преследованием и травлей". Поклонская в ответ обвинила Facebook в "политически заангажированном подходе и странной цензуре".

"Гиганты вроде Facebook и Google поддерживают международную позицию и не признают присоединение Крыма к России. Facebook с 1 июня 2016 года ввел санкции в отношении крымчан: им невозможно пользоваться платными услугами, например запускать рекламу и т. д. Если зайти в рекламный кабинет Facebook, то при выборе геолокации "Севастополь" или "Крым" [сеть] выдаст ошибку", – объяснил действия социальной сети директор интернет-компании Mishka Digital Озод Сидиков.

В то же время меры принимаются и в отношении лиц, никак не связанных с аннексированным полуостровом, но имеющих отношение к санкционным спискам. В разное время в бан отправляли депутата Госдумы Виталия Милонова, заместителя главы Роскомнадзора Максима Ксензова и других российских политиков. В декабре 2017 года были заблокированы аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram (у этих двух соцсетей один владелец). Этот шаг объяснили попаданием руководителя региона в санкционные списки США: "Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица". В Минкомсвязи РФ удаление страниц Кадырова назвали "ярким примером двойных стандартов".

Если дело не касается санкций, то Facebook действует не так строго. Так, аккаунт временного губернатора Севастополя Михаила Развожаева никто не трогает, а страницу его предшественника Дмитрия Овсянникова и вовсе украшает та самая верифицирующая "галочка" (хотя, возможно, он получил ее уже после того, как уехал из Севастополя). По-прежнему работают страницы членов правительства Севастополя Марии Литовко и Сергея Шеховцова, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка и многих других. У всех министерств и госкомитетов на подконтрольном России полуострове есть официальные представительства в Facebook, но администрацию соцсети это не смущает.

В самом Facebook это объясняют тем, что требования американского законодательства время от времени претерпевают изменения. "Мы действуем в рамках требований, предусмотренных санкционным законодательством США, которые меняются в зависимости от санкционного режима. Мы принимаем меры в отношении аккаунтов согласно нашим юридическим обязательствам и нормам сообщества", – заявили в социальной сети.

При этом к публикациям в Facebook и Instagram запросто можно поставить геометки вроде "Крым, Россия". В пресс-службе соцсети признают, что возможность произвольно создавать геолокации существовала раньше, но сейчас ее убрали: "Некоторые локации городов, штатов и стран в Facebook были созданы пользователями. В 2017 году мы отключили возможность пользователям создавать геолокации. Тем не менее, некоторые из этих созданных локаций по-прежнему доступны в Facebook для отметок местоположения".

Экспертов в сфере информационных технологий линия поведения Facebook абсолютно не удивляет. "У Facebook не существует единой политики и стандартов в этой сфере. Подобные решения принимаются ситуативно, нередко под воздействием каких-то публичных заявлений третьих лиц, жалоб пользователей и тому подобного. Иногда это происходит в полностью автоматическом режиме", – заявил Радио Свобода аналитик компании Content Review Владимир Яблоков.

Мы хотим, чтобы все, кто использует Facebook, чувствовали себя в безопасности



По словам Озода Сидикова из Mishka Digital, "Facebook невыгодно блокировать всех подряд", к тому же "блокировкой занимается не отдельный человек, а искусственный интеллект". "Именно он и "виноват" в удалении аккаунта Елены Проценко, – полагает Сидиков. – Довольно часто встречаются блокировки новых аккаунтов, а ее аккаунт был создан совсем недавно. Тут можно сказать, что она попала просто на ошибку со стороны коллег, которые создавали ей аккаунт: кто-то уже был авторизован, из-за этой ошибки искусственный интеллект подумал, что пользователь злоупотребляет правилами, и заблокировал страницу".

Представители социальной сети подтвердили догадки эксперта: "Мы хотим, чтобы все, кто использует Facebook, чувствовали себя в безопасности, поэтому у нас есть нормы сообщества, согласно которым мы запрещаем людям создавать неаутентичные профили. Наши автоматизированные системы обнаружили, что аккаунт [Елены Проценко] нарушает наши правила, и он был удален".

По словам Владимира Яблокова, в пользовательском соглашении упоминается лишь "некая абстрактная "возможность самовыражения", при этом там нет никаких гарантий, что этой возможностью вы сможете воспользоваться". "Facebook – частная компания, соглашаясь с правилами которой, пользователь соглашается с тем, что любое его высказывание или действие может быть признано нежелательным со всеми вытекающими последствиями", – отмечает аналитик Content Review.

С другой стороны, нет последовательности в связи с соблюдением требований американского законодательства компаниями, предоставляющими информационные услуги. Еще в 2014 году корпорации Google и Apple автоматически отключили крымчан от доступа к некоторым своим сервисам. К примеру, предпринимателям заблокировали рекламные кабинеты в Google Adwords, пользователям смартфонов на Android запретили скачивать приложения из Play Market, а программистам закрыли аккаунты в AppStore. Непонятно, по какому принципу этот список составлялся.

Меры в отношении крымских, а также российских чиновников принимал не только Facebook. Twitter в 2014 году удалил страницу Виталия Милонова за его позицию по Крыму. При этом российские чиновники на Крымском полуострове продолжают пользоваться соцсетью без ограничений. Так, против главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина более пяти лет назад ввели санкции из-за событий в Донбассе, но его микроблог в Твиттере остается одним из самых популярных в России.

Тем не менее, некоторые чувствуют себя уязвленными. Очевидно, последние события в крымском Facebook стали поводом для ужесточения правил для иностранных интернет-сервисов. Некоммерческая организация "Фонд защиты национальных ценностей" предложила Госдуме принять закон, который обяжет Facebook и другие зарубежные социальные сети зарегистрироваться в качестве юридических лиц в РФ.

Озод Сидиков считает закручивание гаек вполне реальной перспективой. "С российской стороны уже предпринимаются действия [в отношении зарубежных сервисов], а именно создается суверенный интернет. То есть в любой момент в России могут перестать работать американские сервисы, такие как Facebook, Amazon, Google, Paypal и другие", – предупреждает он.