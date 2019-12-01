США обеспокоены российским законом об "иностранных агентах"

Соединённые Штаты обеспокоены поправками в российский закон о СМИ – "иностранных агентах", согласно которым "агентами" смогут признавать физических лиц. Представитель Госдепартамента Морган Ортагус написала в твиттере, что одобренные российским парламентом поправки могут быть использованы "для подавления независимых голосов".

"Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства по вопросу свободы слова, приверженность которым подтвердил Лавров на конференции ОБСЕ по свободе СМИ" - написала представитель Госдепартамента.

Ранее десять международных журналистских и правозащитных организаций, в числе которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортёры без границ" и Комитет защиты журналистов, призвали власти России отказаться от поправок к закону о "СМИ – иностранных агентах". Открытое письмо Владимиру Путину с призывом не подписывать законопроект направили представители российской интеллигенции.

Законопроект предполагает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. Такая формулировка позволяет предположить, что закон может быть применён, например, к людям, которые репостят сообщения СМИ, признанных "иностранными агентами", в социальных сетях.​

Авторы инициативы говорят, что закон будет применяться избирательно, и определять, кто войдёт в список "агентов", будут Минюст совместно с МИДом. Критерии этого не ясны.

Сторонники поправок утверждают, что закон является ответной мерой на действия США, где действует закон FARA, согласно которому лица и организации, занимающиеся политическим лоббизмом в пользу иностранных организаций, должны регистрироваться как иностранные агенты. Российский закон, однако, налагает на признанных "иностранными агентами" больше ограничений, кроме того, в нём содержатся гораздо более широкие основания для признания лица "иноагентом".