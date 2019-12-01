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Число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллион человек

Тестирование на ВИЧ во Владикавказе, архивное фото

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Число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллион человек, заявил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик Российской академии наук Вадим Покровский. Только за шесть месяцев текущего года выявлено 47 тысяч случаев заражения.

Покровский также сообщил, что в прошлом году от СПИДа в России умерло рекордное число пациентов – 37 тысяч.

Основной причиной заражения являются гетеросексуальные половые контакты. Из выявленных в прошлом году инфицированных ВИЧ 57% заразились именно таким образом. Около 40% случаев заражения связаны с употреблением наркотиков.

Наибольшее количество инфицированных выявлено среди мужчин в возрасте от 30 до 40 лет – около 4%, и женщин от 30 до 35 лет – около 3%.

Отдельно Покровский отметил, что лечение от ВИЧ проходит не более 500 тысяч человек, и даже эту цифру академик назвал "примерной", поскольку те, кто получал терапию, могли её бросить.

В 2018 году, по данным Покровского, государством было закуплено количество препаратов, которого достаточно для проведения 400 тысяч годовых курсов лечения.

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1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые он был объявлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.

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