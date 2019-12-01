Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

2 декабря в Мадриде открывается Всемирный форум по климату

Антониу Гутерриш

Смотреть комментарии

Мир должен прекратить войну с природой и проявить больше политической воли для противодействия глобальному потеплению - заявил 1 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заявление сделано за день до открытия в Мадриде двухнедельного всемирного форума по климату, сообщает Reuters.

По всему миру природные пожары и наводнения нередко объясняются рукотворными причинами и взаимосвязью с глобальным потеплением. В связи с этим, необходимо более строго выполнять Парижское соглашение 2015-го года о мерах по ограничению промышленных выбросов в атмосферу, подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Война, которую мы ведём против природы, должна прекратиться, и мы знаем, что это возможно, заявил Гутерриш. Надо остановить копание и бурение и использовать преимущества, которые сулят возобновляемые источники энергии, отметил глава ООН. По его словам многие государства не выполняют взятых на себя международных обязательств.

/**/ /**/
Смотри также

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных уровней

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG