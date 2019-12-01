2 декабря в Мадриде открывается Всемирный форум по климату

Мир должен прекратить войну с природой и проявить больше политической воли для противодействия глобальному потеплению - заявил 1 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заявление сделано за день до открытия в Мадриде двухнедельного всемирного форума по климату, сообщает Reuters.



По всему миру природные пожары и наводнения нередко объясняются рукотворными причинами и взаимосвязью с глобальным потеплением. В связи с этим, необходимо более строго выполнять Парижское соглашение 2015-го года о мерах по ограничению промышленных выбросов в атмосферу, подчеркнул Генеральный секретарь ООН.



Война, которую мы ведём против природы, должна прекратиться, и мы знаем, что это возможно, заявил Гутерриш. Надо остановить копание и бурение и использовать преимущества, которые сулят возобновляемые источники энергии, отметил глава ООН. По его словам многие государства не выполняют взятых на себя международных обязательств.