Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных уровней

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекордно высоких показателей в 2018 году. Концентрация углекислого газа на 47 процентов превышает уровень доиндустриальной эпохи. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), который был представлен в Женеве в этот понедельник.

Как отметил глава ВМО Юкка Петтери Таалас, нет "никаких признаков замедления темпов, не говоря уже о замедлении роста концентрации парниковых газов в атмосфере". Последний раз планета сталкивалась с такими уровнями содержания углекислого газа в атмосфере 3-5 миллионов лет назад.

Метан, также причисляемый к парниковым газам, удерживающим тепло, в 2018 году побил рекорд, превысив уровни доиндустриальной эпохи почти на 160 процентов, говорится в докладе.

Эксперты ВМО пришли к выводу, что повышение уровня парниковых газов – долгосрочная тенденция, и будущим поколениям жителей Земли предстоит столкнуться с более суровыми последствиями потепления климата.