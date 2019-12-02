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Трамп отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп ну будет участвовать в слушаниях по импичменту, назначенных на 4 декабря. Соответствующие письмо юридический консультант Белого Дома Пэт Чиполлоне направил председателю судебного комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольду Надлеру. Об этом сообщает CNN.

"Мы не можем участвовать в слушаниях, пока не названы свидетели и остается неясным, сможет ли судебный комитет обеспечить президенту справедливый процесс, назначив дополнительные слушания. Соответственно, в нынешних обстоятельствах мы не намерены участвовать в слушаниях в среду", – говорится в письме Чиполлоне.

Он отметил, что заседание судебного комитета назначено на тот день, когда Трамп будет находится в Лондоне на встрече НАТО. Чиполлоне заявил, что демократы "преднамеренно" выбрали эту дату.

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Дональду Трампу может грозить импичмент из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп якобы оказывал на него давление с целью возобновить на Украине расследование против своего политического оппонента Джо Байдена.

На заседании судебного комитета 4 декабря, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о том, существуют ли конституционные основания для импичмента Трампа – в частности, подпадают ли его действия под определение преступлений, описанных в Конституции США. Для этого в Конгресс приглашены юристы, эксперты по конституционному праву.

Сам Трамп все обвинения со стороны демократов отвергает, а запущенную в его отношении процедуру импичмента называет "величайшим мошенничеством в истории американской политики".

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