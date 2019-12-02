НАТО: Юбилейный саммит тревог

Угроза, исходящая от Китая и России, станет главной темой дискуссий президента США Дональда Трампа во время встреч на саммите стран-членов НАТО, который начнется в Лондоне во вторник. Об этом в пятницу заявили высокопоставленные представили администрации Трампа. По мнению наблюдателей, это будет один из самых непредсказуемых саммитов НАТО.

Саммит, который состоится в год семидесятилетия НАТО, самого успешного в истории, по словам западных аналитиков, международного оборонительного союза, обещает пройти не в праздничной атмосфере. Сразу после прихода в Белый дом Дональда Трампа, основной темой во взаимоотношениях США и союзников по НАТО стал денежный вопрос. Вкупе со скептическими репликами по поводу необходимости альянса Дональд Трамп постоянно сетует на то, что оборонительная организация живет за счет Соединенных Штатов, которые несут непомерные расходы, обеспечивая безопасность избалованных преуспевающих европейских государств, не готовых выделить 2 процента своих госбюджетов на оборону. Хотя эксперты оспаривают верность калькуляций президента, утверждающего, что Вашингтон финансирует от семидесяти до девяноста процентов бюджета НАТО, американские союзники встречают президента Трампа приятным известием: американский взнос в бюджет организации снижается с двадцати двух до шестнадцати процентов, ровно столько будет вносить в бюджет НАТО Германия. Официальный бюджет Североатлантического союза, впрочем, небольшой – около двух с половиной миллиарда долларов. Главное – оборонные бюджеты 29 стран-членов. Они, как заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, резко возросли за последние годы. К 2020 году они составят 130 миллиардов долларов, на треть больше, чем пять лет назад, а к 2024 году они должны увеличиться втрое, до 400 миллиардов.

Деньги – не единственный повод для трений в рядах союзников. В то время, как НАТО проводит беспрецедентные учения по переброске сил на восточный фланг, репетируя ответ на потенциальное российское вторжение, президент Франции Эммануэль Макрон публично подверг сомнению стратегический акцент НАТО на нейтрализации российской угрозы. "Мир в Европе, отношения с Россией, проблема с Турцией. Кто враг? До тех пор, пока эти вопросы не разрешены давайте не будем обсуждать проблему распределения расходов на оборону... Союз НАТО перенес смерть мозга", - публично провозгласил президент Франции. Президент Турции Эрдоган в ответ в ходе интервью поставил президенту Франции такой же диагноз, за чем последовал вызов посла Турции во французский МИД.

Как считает Стивен Бланк, американский военный эксперт из Вашингтонского внешнеполитического совета, саммит НАТО в Лондоне вряд ли даст ясные ответы о будущем оборонного союза:

– Очевидно, что главную угрозу НАТО представляет Россия, которая наращивает свой военный потенциал и угрожает сейчас не только Украине, но и американским союзникам по НАТО. В действительности она ведет активную информационную войну, кибероперации против стран-членов НАТО. При этом Кремль считает, что он находится в состоянии войны с НАТО, это очевидно. Вторая угроза – китайские попытки усилить влияние в Европе путем распространения своих технологий, взять хотя бы популярные китайские смартфоны или сотовую связь пятого поколения. Учитывая союзнические отношения между Китаем и Россией, о которых любит говорить господин Путин, можно предположить, что развединформация, полученная таким путем китайцами, попадет в руки России. В отличие от Москвы, делающей упор на военную силу, Пекин пытается достичь своих целей, политического и экономического влияния, другим путем и все это представляет, на мой взгляд, серьезную опасность Европе.

– И при этом, насколько я понимаю, существует немало опасений относительно намерений президента Трампа?

Между основным союзниками нет согласия относительно подхода к России



– Для беспокойства есть серьезные основания, потому что администрация Дональда Трампа показала свою стратегическую некомпетентность. Взять хотя бы Украину, с противоречащими подходами к отношению к ней со стороны разных флангов в Белом доме. С одной стороны, официальная поддержка, с другой – приостановка помощи и политические требования. Сегодня, можно сказать, у США нет украинской стратегии. Внешнеполитический аппарат продолжает придерживаться прежней тактики, но она, судя по всему, не получила одобрения президента Трампа. И, учитывая все, что происходит в США, Зеленский вряд ли получит от Дональда Трампа поддержку, которую он заслуживает и в которой Украина нуждается. В том, что касается НАТО, в действительности, Североатлантический союз укрепляется, повышается его обороноспособность, но оборонные расходы подавляющего большинства стран-членов остаются гораздо ниже требуемого уровня. Между основным союзниками нет согласия относительно подхода к России. Германия насильно проталкивает газопровод "Северный поток-2", вопреки желаниям многих стран Евросоюза, президент Франции Макрон объявляет, что основная угроза Европе исходит от терроризма, что, естественно, полный нонсенс. Мало того, он выступает за некую сделку с Россией, считая, что таким образом ее можно оторвать от Китая, что является абсурдом. Иными словами, я ожидаю трудного саммита НАТО. Скорее всего, страны-члены смогут достичь некоего консенсуса, но они вряд ли сумеют воплотить эти решения, – говорит Стивен Бланк.