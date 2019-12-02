Парламент Ирака одобрил отставку премьер-министра на фоне продолжающихся в стране массовых протестов. Об этом сообщает Al Jazeera.
Адиль Абдул-Махди объявил о том, что покидает свой пост ещё 29 ноября – на следующий день после того, как в Багдаде и ещё двух иракских городах были убиты более 50 демонстрантов. Всего, по данным правозащитников, за два месяца протестов в стране погибли более 400 человек. Власти заявляют о 100 погибших.
Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. Жители Багдада и городов на юге страны выступают против коррупции и безработицы.
Адиль Абдул-Махди обещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в социальной сфере. Однако демонстранты стали требовать отставки всего правительства.
Высший духовный шиитский лидер Ирака аятолла Али Систани ранее осудил жёсткие методы разгона митингующих.
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