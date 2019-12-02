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Мосгорсуд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Иван Голунов

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Московский городской суд отказался удовлетворить жалобу журналиста "Медузы" Ивана Голунова на волокиту следствия в отношении полицейских, проводивших его задержание. Об этом сообщает "Интерфакс".

С жалобой в суд на бездействие следствия обратился адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Он заявил, что следователь до сих пор не возбудил уголовное дело в отношении полицейских задержавших журналиста, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами дела.

Прокурор в ходе заседания Мосгорсуда назвала жалобу несостоятельной и выступила против её удовлетворения. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются своевременно, отметила представитель прокуратуры. Она напомнила, что дело маркировано грифом "секретно", Голунов остается в статусе свидетеля и на данном этапе знакомить его с материалами дела "нецелесообразно".

Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они уволены. Трое из них обратились в суд, чтобы добиться восстановления. Двоим суд отказал.

Недавно стало известно, что следствие засекретило все материалы уголовного дела, по которому задерживали Голунова.

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