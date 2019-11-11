Следствие засекретило все материалы дела Ивана Голунова

Следствие засекретило все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом заявил следователь во время рассмотрения в суде жалобы журналиста на бездействие СК, сообщает "Интерфакс".

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин попросил истребовать материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, которые задерживали журналиста. "Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин. Я впервые сталкиваюсь с таким цинизмом. СК говорит - не вашего ума дело, мы сами разберемся, а за пять месяцев никто не привлечен", - передаёт слова Бадамшина "МБХ медиа".

В начале октября источник "Интерфакса" сообщил, что следователей, которые выясняют обстоятельства задержания Голунова, перебросили на так называемое "московское дело". Именно поэтому следственные действия практически не ведутся, утверждал собеседник агентства.

Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.

В сентябре трое уволенных после дела Голунова полицейских – Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев – через суд потребовали восстановления на службе. Феофанову суд отказал.