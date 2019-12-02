СКР раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Следственный комитет России в 2015-2018 годах возбуждал уголовные дела по жалобам на насилие над заключенными в одном случае из 44, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства, предоставленные фонду "Нужна помощь".

За эти годы, согласно информации СК, поступило почти 6,5 тысяч сообщений о насилии над заключенными. При этом ведомство возбудило лишь 148 уголовных дел. Руководитель юридического департамента правозащитного фонда "Русь Сидящая" Алексей Федяров предположил, что "незарегистрированных обращений в разы больше" и из-за этого статистика ведомства может быть неполной.

Самый большой разрыв между числом жалоб и возбужденных дел зафиксировали в Свердловской области — на 720 обращений приходится пять уголовных дел. В 32 российских регионах за четыре года не завели ни одного дела о насилии над заключенными.

В 2018 году произошел всплеск количества жалоб на насилие со стороны сотрудников пенитенциарной системы и возбужденных дел, следует из статистики СКР. Это может быть связано со скандалом вокруг систематических пыток осужденных в ярославской исправительной колонии №1. В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного в этом учреждении. Публикация получила широкий резонанс; инцидент комментировала в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сотрудники колонии, в том числе ее начальник, стали фигурантами уголовных дел.

Впоследствии огласку получили еще несколько случаев пыток заключенных, в том числе в петербургском изоляторе "Кресты-2". В октябре этого года появились видеозаписи избиений осужденного в колонии №9 в Карелии, которые также стали поводом для возбуждения уголовного дела.