"Матери против политических репрессий" просят защиты у Путина

Члены общественного движения "Матери против политических репрессий" написали письмо Владимиру Путину с просьбой взять уголовные дела, которые заведены на их детей, под личный контроль и "защитить обвиняемых от произвола следственных и судебных органов".

Письмо, которые подписали матери обвиняемых по "московскому делу", делам "Сети", "Нового величия", "Артподготовки", а также мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир", подано в приёмную администрации президента.

В обращении отмечается, что "в ходе рассмотрения вышеуказанных дел нарушается не просто юридические и процессуальные нормы права, но и логика, и здравый смысл. Подтверждением этого являются многочисленные открытые письма различных профессиональных сообществ".

Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским" в Москве не происходило.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.

В деле "Нового величия" десять обвиняемых, в основном подростков. Их задержали в марте 2018 года, сейчас над восьмерыми из них идёт суд. По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию с целью свержения власти в России. Защита обвиняемых указывает, что они стали жертвами провокатора спецслужб, который фактически создал организацию, финансировал её и написал ей устав, после чего сдал подростков ФСБ.