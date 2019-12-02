Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Газпром" запустил первый газопровод в Китай

Смотреть комментарии

В понедельник, 2 декабря, начались поставки российского трубопроводного газа в Китай. В церемонии открытия трубопровода "Сила Сибири" "Газпрома" в рамках телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин, который дал команду начала поставок, и председатель КНР Си Цзиньпин.

В мае 2014 года "Газпром" и китайская госкомпания CNPC после более десяти лет переговоров подписали контракт по поставке российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии (запасы 1,2 триллиона кубометров газа) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области (2,7 триллиона кубометров газа, запуск в 2023 году) и строительстве нового газопровода, который получил название "Сила Сибири". Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год.

Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 миллиардов, за время его действия китайским потребителям планируется поставить более 1 триллиона кубометров газа.

  • Сооружение газопровода вызвало критику ряда экспертов, которые указывали на то, что проект может оказаться нерентабельным, и его реализация вызывана скорее геополитическими соображениями.
  • "Когда я пытаюсь представить себе, зачем это надо было делать, у меня только два варианта возможной логики тех, кто принимал решение. А решение принималось на самом верху в Кремле. Первое – это показуха: вот посмотрите, гигантская геополитическая победа, мы открыли новый маршрут экспорта нашего газа. Во что это обошлось, никто не считает. И вторая мотивация – это дать заработать подрядчикам, которые строят этот газопровод. Всё, другой мотивации я не вижу. А подрядчики известны тем, что у них смета примерно в 2,5–3 раза больше, чем на такие же работы у других компаний в других частях света", – отмечал ранее партнер аналитического агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
/**/ /**/
Смотри также

На триллион рублей ФНБ смогут претендовать только сырьевые проекты

  • В начале января 2020 года, как ожидается, будет запущен газопровод "Турецкий поток" по дну Чёрного моря. Его мощность, впрочем, ниже, чем изначально планировалось.
  • В эти дни возобновилось сооружение ещё одного газопровода - "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. В Соединённых Штатах обсуждают возможные санкции против подрядчиков, заявляя, что законопроект ставит под угрозу энергетическую независимость Европы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG