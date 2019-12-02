"Газпром" запустил первый газопровод в Китай

В понедельник, 2 декабря, начались поставки российского трубопроводного газа в Китай. В церемонии открытия трубопровода "Сила Сибири" "Газпрома" в рамках телемоста приняли участие российский президент Владимир Путин, который дал команду начала поставок, и председатель КНР Си Цзиньпин.

В мае 2014 года "Газпром" и китайская госкомпания CNPC после более десяти лет переговоров подписали контракт по поставке российского газа с Чаяндинского месторождения в Якутии (запасы 1,2 триллиона кубометров газа) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области (2,7 триллиона кубометров газа, запуск в 2023 году) и строительстве нового газопровода, который получил название "Сила Сибири". Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год.

Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 миллиардов, за время его действия китайским потребителям планируется поставить более 1 триллиона кубометров газа.

Сооружение газопровода вызвало критику ряда экспертов, которые указывали на то, что проект может оказаться нерентабельным, и его реализация вызывана скорее геополитическими соображениями.

"Когда я пытаюсь представить себе, зачем это надо было делать, у меня только два варианта возможной логики тех, кто принимал решение. А решение принималось на самом верху в Кремле. Первое – это показуха: вот посмотрите, гигантская геополитическая победа, мы открыли новый маршрут экспорта нашего газа. Во что это обошлось, никто не считает. И вторая мотивация – это дать заработать подрядчикам, которые строят этот газопровод. Всё, другой мотивации я не вижу. А подрядчики известны тем, что у них смета примерно в 2,5–3 раза больше, чем на такие же работы у других компаний в других частях света", – отмечал ранее партнер аналитического агентства RusEnergy Михаил Крутихин.