Прокуратура Нидерландов: РФ позволила Цемаху избежать экстрадиции

Прокуратура Нидерландов заявила, что власти России умышленно позволили одному из подозреваемых по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года Владимиру Цемаху покинуть территорию страны, чтобы не выполнять запрос о его экстрадиции в Нидерланды.

В заявлении прокуратуры, опубликованном в понедельник, говорится, что Цемаха следствие рассматривает как подозреваемого в причастности к катастрофе "Боинга". При этом пока не принято решение, будет ли ему предъявлено обвинение.

В заявлении подтверждается, что следователи несколько раз допрашивали Цемаха летом нынешнего года в Киеве. В сентябре он был обменян в рамках обмена между Россией и Украиной и оказался на территории России. Как говорится в заявлении, сразу после этого прокуратура Нидерландов направила российским властям запрос о его экстрадиции, а затем ещё несколько раз повторяла его. Власти России затребовали дополнительную информацию, которую нидерландская сторона предоставила. Кроме того, как говорится в заявлении, глава МИД Нидерландов Стеф Блок лично говорил о запросе министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

В конце концов 19 ноября российские представители заявили, что Цемах не может быть арестован, поскольку покинул Россию. При этом ещё в сентябре СМИ, в том числе Радио Свобода, сообщали, что Цемах уехал на восток Украины, на территорию так называемой "ДНР", подконтрольную поддерживаемым Россией сепаратистам.

"Прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно допустила возможность того, чтобы Цемаз покинул Российскую Федерацию, и отказалась исполнять запрос Нидерландов", – говорится в заявлении.

Реакции российской стороны пока нет.