Прокуратура Нидерландов: РФ позволила Цемаху избежать экстрадиции

Прокуратура Нидерландов заявила, что власти России умышленно позволили одному из подозреваемых по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года Владимиру Цемаху покинуть территорию страны, чтобы не выполнять запрос о его экстрадиции в Нидерланды.
В заявлении прокуратуры, опубликованном в понедельник, говорится, что Цемаха следствие рассматривает как подозреваемого в причастности к катастрофе "Боинга". При этом пока не принято решение, будет ли ему предъявлено обвинение.
В заявлении подтверждается, что следователи несколько раз допрашивали Цемаха летом нынешнего года в Киеве. В сентябре он был обменян в рамках обмена между Россией и Украиной и оказался на территории России. Как говорится в заявлении, сразу после этого прокуратура Нидерландов направила российским властям запрос о его экстрадиции, а затем ещё несколько раз повторяла его. Власти России затребовали дополнительную информацию, которую нидерландская сторона предоставила. Кроме того, как говорится в заявлении, глава МИД Нидерландов Стеф Блок лично говорил о запросе министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
В конце концов 19 ноября российские представители заявили, что Цемах не может быть арестован, поскольку покинул Россию. При этом ещё в сентябре СМИ, в том числе Радио Свобода, сообщали, что Цемах уехал на восток Украины, на территорию так называемой "ДНР", подконтрольную поддерживаемым Россией сепаратистам.
"Прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно допустила возможность того, чтобы Цемаз покинул Российскую Федерацию, и отказалась исполнять запрос Нидерландов", – говорится в заявлении.
Реакции российской стороны пока нет.
- Владимир Цемах гражданин Украины. В то время как Россия не выдаёт своих граждан другим странам, на граждан Украины это правило не должно распространяться, – отмечает прокуратура Нидерландов.
- Цемаха называют ключевым свидетелем по делу о сбитом "Боинге", поскольку он возглавлял ПВО сепаратистов в Снежном, неподалёку от которого, по данным следствия, располагалась установка "Бук", из которой, предположительно, был сбит "Боинг".
- Следствие пришло к выводу, что "Боинг", в котором погибли 298 человек, был сбит из установки "Бук", переправленной из России. Обвинения заочно предъявлены четверым лицам, в том числе бывшему командующему сепаратистов, гражданину России Игорю Стрелкову (Гиркину). Цемаха среди них нет.
- Сам Цемах неоднократно утверждал, что не имеет отношения к катастрофе "Боинга".
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