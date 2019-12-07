Россия без последствий. Яков Кротов – о винограде и оскомине

У всего есть последствия, говорят ответственные люди, а безответственные ехидно добавляют: но не для всех. Неправы те и другие. Последствия есть не у всего. Не всякое действие равно противодействию. Последствия же есть для всех, но некоторые последствия всехнее других.

Ханжи – верующие и неверующие проповедники ответственности – провозглашают ответственность непременным условием свободы, а то и просто самой свободой, только снизу. Именно снизу: ответственные люди всегда глядят на ответственность сверху, они её спускают вниз для других. Их свобода – свобода делать ответственными нижестоящих. Это называется "порабощать". "Ответственный человек" – это человек, который умеет перекладывать ответственность на других, точно так же, как следователь – это человек, который организует последствия не для себя, а для других.

Таково положение дел во всей галактике, говорят автостопщики, но Россия, предупреждают они же, наособицу. Страна без последствий. Человек может всю жизнь плохо работать, изготавливать никому не нужные штучки и опасные для жизни на планете дрючки, и никаких последствий ему не будет. Может показаться, что последствия есть противоположные разумным: человека повышают, награждают, дают ему премии. Это неверно. Да, могут и наградить, но не за сотворение дряни из добра, а по какой-то другой причине. Последствия распределяются случайно, с дьявольской избирательностью, словно демон Максвелла назло Максвеллу горячим молекулам привязывает коньки, а холодным вручает утюг.

Тоталитаризм тотально всё контролирует, вообще упраздняя любую системность, любую предсказуемость, создавая особый тип человека – человека растерянного

Именно эта непоследовательность ответственности превратила довольно мелкий на общем фоне террор 1937–1938 годов в Большой террор. Когда убили полтора миллиона дворян и капиталистов, тут всё было логично: нет мозолей на руках – полезай в печь. Закономерно убили миллионы крестьян: отвечай за корову, да и за курицу ответишь! Когда же убивали старинного друга диктатора, когда убивали тех, кто с энтузиазмом убивал крестьян, капиталистов, дворян, интеллигентов, случился ступор. Нас-то за что? Почему какая-нибудь недобитая меньшевистская сволочь, вроде Вышинского пирует в Кремле, а верному Бухарину – пулю в затылок? Это же непоследовательно?

Точно! Как у Андерсена буря поменяла все вывески, так что вывеска с вяленой треской оказалась на доме редактора газеты (задолго до вяленой воблушки Салтыкова-Щедрина). Тоталитаризм страшен не тем, что меняет нравственные ориентиры, как в талмудических рассказах о Содоме: подал милостыню нищему – марш в тюрьму! Тоталитаризм тотально всё контролирует, вообще упраздняя любую системность, любую предсказуемость, создавая особый тип человека – человека растерянного. Мир, в котором ответы оторваны от вопросов, где большинство вопросов без ответов, а ответы выкрикиваются на вопросы, которые никто и не задавал.

Андрей Сахаров однажды подсчитал последствия испытания ядерных бомб в атмосфере и получил страшненькие результаты, причём как раз для нашего времени. Он вычислил, что последствия от небольших доз радиации проявятся не в виде каких-то страшных болезней, а в виде страшного роста болезней обычных, даже маленьких. Тут печень будет пошаливать чуть больше обычно, там почки… А в сумме ответственность за развлечения военных понесут внуки и правнуки и военных, и штатских, по всей планете ответят. Но ярко это выражено не будет. Так что когда сегодня вы покашливаете, или почему-то диатез высыпает, или инсульт помолодел – это она, ответственность за то, в чём вы нимало не виноваты. Или, как говорит Библия с характерными для неё чёрным юмором и самоиронией, отцы наши ели виноград, а у нас на зубах оскомина. Так это хотя бы наши отцы, а с тех пор технологии шагнули далеко вперёд! Настолько, что за деньги (они же власть) можно купить себе отличное здоровье и не отвечать за свои большие и маленькие грешки. А нет денег – нет ни ножек, ни мультиков, хотя вроде и не согрешил никто в семье.

Можно ли Россию Без Последствий превратить в Россию С Последствиями? Чтобы отвечали те, кто должен отвечать, чтобы последствия наступали для дурных следователей, а не для невиновных подследственных? Конечно, можно, и галактика к этому стремится. Природа, позвольте напомнить, не помнит пустоты, а страна, где нет последствий, обречена пустеть во всех отношениях, да и уже, скажем прямо, того… пустовата стала… Но природа сама, без человеков, ничего не может, и основная работа по склеиванию последствий с причинами лежит не на природе и не на тех жителях галактики, которым повезло родиться не в России, а на уроженцах. Чтобы не стать вырожденцем и не уничтожить эту самую галактику, а ещё просто чтобы жить с удовольствием, потому что жизнь без последствий, на самом деле, никакое не удовольствие, а чистая психопатия. Вы посмотрите-ка попристальнее в телевизор, в окно, да и в зеркало.

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "Между верой и неверием"

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