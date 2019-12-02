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Агентства удалили публикации о расследовании ФБК в связи с Аскер-заде

Георгий Албуров

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РИА "Новости" и ТАСС удалили упоминания о новом расследовании ФБК о бизнес-джете и яхте телеведущей госканала "Россия-1" Наили Аскер-заде. Общая стоимость яхты и самолёта – 8 миллиардов рублей. Информация о связи Аскер-заде с главой ВТБ Андреем Костиным засекречивается и блокируется Роскомнадзором.

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Были удалены и слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина о том, что в Кремле не могут комментировать опубликованные сведения, так как ничего о них не знают.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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