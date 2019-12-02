Навальный нашёл яхту и бизнес-джет у ведущей ВГТРК

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется бизнес-джетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой SEA&US. Как говорится в опубликованном в понедельник расследовании, сотрудники ФБК сопоставили снимки из аккаунта в Instagram журналистки с открытой информацией о перемещении самолётов и судов. Также они смогли сфотографировать яхту во время стоянки в порту Барселоны и сравнили с фотографиями, которые публиковала Аскер-заде.

Бизнес-джет сейчас оформлен на офшор в Белизе, бенефициары которого неизвестны. Предыдущий владелец самолета – структура банка ВТБ. Стоимость Bombardier Global 6000 составляет примерно $60 миллионов. Яхта также зарегистрирована на офшор, ее стоимость – $62 миллиона.

Навальный предполагает, что Аскер-заде пользуется самолетом и яхтой из-за особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным. "Наиля Аскер-Заде не может себе ничего похожего купить сама. Она работает ведущей на госканале "Россия 1". Она не Соловьев и не Киселев, никакая не звезда госпропаганды", – отмечает Навальный. При этом оппозиционер утверждает, что и зарплаты Костина в ВТБ не хватило бы на содержание яхты.