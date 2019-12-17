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Лицом к событию. Режим прекращает финансировать своих оппонентов

Лицом к событию. Режим прекращает финансировать своих оппонентов
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Почему государство финансировало правозащитные органиации, которые по определению являются его оппонентами? Почему оно прекратило их финансировать? Почему перестало нуждаться в этом "бантике", по выражению Льва Пономарева, почему больше не хочет "украшать" им свою политику? Как выживать этим движениям, если других спонсоров. кроме того же государства, в России им фактически не найти? В разговоре участвуют: Лев Пономарев (движение "За права человека"), Светлана Астраханцева ("Международная Хельсинская Группа"), Сергей Давидис ("Мемориал").

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