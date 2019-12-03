В катастрофе Суперджета в Шереметьеве следствие обвиняет пилота

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении самолета "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево в мае. Вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова. Об этом сообщают "Интерфакс" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Евдокимову инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Как пишет "Коммерсантъ", до предъявления обвинений в окончательной редакции следствие провело больше 100 экспертиз и получило по ним результаты. Евдокимов отказался признать вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолёт "Сухой Суперджет", выполнявший рейс ​авиакомпании "Аэрофлот" в Мурманск. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Спастись удалось 37 пассажирам.

По версии следствия, причиной катастрофы стали ошибки пилотов после того, как в самолёт ударила молния – на борту включился режим прямого управления полетом, и бортовой компьютер перестал корректировать действия экипажа. Перед приземлением лётчики резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета. Пилоты продолжили посадку и после начала отскоков самолёта от посадочной полосы: в таких случаях инструкции предписывают начинать экстренный взлёт. Во время очередного касания земли у лайнера разрушилась стойка шасси, пробив топливный бак самолета, в результате чего он загорелся.



